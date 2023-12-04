اسكواش - تقدم أماندا صبحي في التصنيف رغم الإصابة الطويلة.. وعسل يهبط للرابع

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 - 13:30

كتب : محمد سمير

مصطفى عسل - محمد الشوربجي

شهد تصنيف الأسبوع الجاري للاعبي الاسكواش تقدم الأمريكية أماندا صبحي رغم إصابتها الطويلة.

واضطرت أماندا صبحي للانسحاب أمس الأحد خلال الشوط الأول من نهائي هونج كونج المفتوحة بسبب الإصابة.

وحققت هانيا الحمامي اللقب للمرة الثانية على التوالي بعد انسحاب أماندا صبحي والنتيجة 6-5 للبطلة المصرية في الشوط الأول.

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وكشفت أماندا صبحي عبر حسابها الشخصي أن الإصابة هي قطع في وتر أكيلس بالقدم اليمنى، وكانت اللاعبة قد تعرضت لنفس الإصابة في 2017 ولكن بالقدم اليسرى.

وتقدمت أماندا صبحي للمركز الرابع لتهبط البلجيكية نيلي جيليس إلى المركز الخامس.

وحافظ الثلاثي المصري نور الشربيني ونوران جوهر وهانيا الحمامي على المراكز الثلاثة الأولى على الترتيب.

بينما استمرت نور الطيب في المركز السابع بالتصنيف العالمي.

أما على مستوى الرجال فهبط مصطفى عسل إلى المركز الرابع بعدما لم ينجح في الحفاظ على لقب هونج كونج وودع من نصف النهائي.

وتقدم النيوزلاندي بول كول حامل لقب هونج كونج إلى المركز الثالث.

وحافظ علي فرج على صدارة الترتيب، كما استمر الثلاثي كريم عبد الجواد ومازن هشام وطارق مؤمن في المراكز السادس والسابع والتاسع على الترتيب.

وتستأنف بطولات الاسكواش في شهر يناير المقبل.

اسكواش نور الشربيني مصطفى عسل
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