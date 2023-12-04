سيميوني: برشلونة حقق الفوز بسبب امتلاك قوة هجومية.. وتشافي أعاد أسلوبهم

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 - 12:51

كتب : FilGoal

برشلونة ضد أتليتكو مدريد

رفض دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد الحديث عن لاعبه السابق جواو فيليكس والمعار إلى برشلونة.

وكان فيليكس قد سجل هدف فوز برشلونة على أتليتكو مدريد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.

وأشاد سيموني بالقوة الهجومية التي امتلكها برشلونة في المباراة والتي يرى أنها السبب في انتصارهم.

أخبار متعلقة:
برشلونة يستعيد المركز الثالث بفوز صعب على أتليتكو مدريد التشكيل - جواو فيليكس أساسي مع برشلونة.. وثلاثي في دفاع أتليتكو أتليتكو مدريد ضيفا على برشلونة لأجل ما لم يحدث منذ أكثر من 17 عاما توديبو: برشلونة كان يمنعنا من لمس ميسي في التدريبات

وقال سيموني في تصريحات عقب المباراة: "أعتقد أننا كنا نستحق التسجيل في الشوط الثاني".

وأوضح "سنحت لنا أربع فرص محققة، ولكننا افتقرنا إلى الحسم".

وعن تفوق برشلونة أجاب "حققوا فوزا مستحقا بسبب امتلاكهم القوة الهجومية، ولم نمتلك تلك القوة في الشوط الثاني بنفس القدر الذي ظهروا به في الشوط الأول".

وتابع سيميوني "كان لبرشلونة شخصية أكثر مع الكرة، ولم نتقدم في المباراة إلا خلال الشوط الثاني".

وبسؤاله عن تشافي المدير الفني لبرشلونة قال سيميوني: "لقد أعاد برشلونة لما كان يفعله سابقا، أعاد أسلوب الفريق وهذا واضح على أرض الملعب".

وتابع "برشلونة يهاجم ويدافع جيدا وهذا من أسباب تتويجهم بلقب الدوري الموسم الماضي".

واختتم سيموني تصريحاته عند سؤاله على جواو فيليكس قائلا: "لن أتحدث عن لاعب في فريق خصم".

وأثار فيليكس الجدل بعد احتفاله بهدف برشلونة في شباك فريقه السابق أتليتكو مدريد خاصة وأنه لا يزال معارا من فريق العاصمة الإسبانية.

ريال مدريد برشلونة سيميوني الدوري الإسباني
نرشح لكم
سبورت: تير شتيجن لن يعود قبل بداية 2024.. والأقرب خضوعه لعملية جراحية تشافي يكشف حالة تير شتيجن.. ويعلق على قلة عدد الجماهير برشلونة يستعيد المركز الثالث بفوز صعب على أتليتكو مدريد انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) أتليتكو مدريد التشكيل - جواو فيليكس أساسي مع برشلونة.. وثلاثي في دفاع أتليتكو أتليتكو مدريد ضيفا على برشلونة لأجل ما لم يحدث منذ أكثر من 17 عاما توديبو: برشلونة كان يمنعنا من لمس ميسي في التدريبات أنشيلوتي: كارباخال يعاني من حمل زائد.. ولا بديل لـ كروس
أخر الأخبار
اسكواش - تقدم أماندا صبحي في التصنيف رغم الإصابة الطويلة.. وعسل يهبط للرابع دقيقة | رياضات أخرى
ماك أليستر: هدفي أمام فولام هو الأفضل في مسيرتي 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سيميوني: برشلونة حقق الفوز بسبب امتلاك قوة هجومية.. وتشافي أعاد أسلوبهم 40 دقيقة | الدوري الإسباني
استبعاد كريستيانو رونالدو من السفر إلى طاجيكستان ساعة | سعودي في الجول
طرح الدفعة الثانية من تذاكر يورو 2024 ساعة | الكرة الأوروبية
تيليجراف: غياب بوب عن نيوكاسل قد يصل إلى خمسة أشهر ساعة | الدوري الإنجليزي
سبورت: تير شتيجن لن يعود قبل بداية 2024.. والأقرب خضوعه لعملية جراحية ساعة | الدوري الإسباني
مدافع سيتي: كان يمكننا الفوز على توتنام بـ4 أو 5 أهداف 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 2 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 3 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 4 الأهلي يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب وكولر