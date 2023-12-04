سيميوني: برشلونة حقق الفوز بسبب امتلاك قوة هجومية.. وتشافي أعاد أسلوبهم

رفض دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد الحديث عن لاعبه السابق جواو فيليكس والمعار إلى برشلونة.

وكان فيليكس قد سجل هدف فوز برشلونة على أتليتكو مدريد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.

وأشاد سيموني بالقوة الهجومية التي امتلكها برشلونة في المباراة والتي يرى أنها السبب في انتصارهم.

وقال سيموني في تصريحات عقب المباراة: "أعتقد أننا كنا نستحق التسجيل في الشوط الثاني".

وأوضح "سنحت لنا أربع فرص محققة، ولكننا افتقرنا إلى الحسم".

وعن تفوق برشلونة أجاب "حققوا فوزا مستحقا بسبب امتلاكهم القوة الهجومية، ولم نمتلك تلك القوة في الشوط الثاني بنفس القدر الذي ظهروا به في الشوط الأول".

وتابع سيميوني "كان لبرشلونة شخصية أكثر مع الكرة، ولم نتقدم في المباراة إلا خلال الشوط الثاني".

وبسؤاله عن تشافي المدير الفني لبرشلونة قال سيميوني: "لقد أعاد برشلونة لما كان يفعله سابقا، أعاد أسلوب الفريق وهذا واضح على أرض الملعب".

وتابع "برشلونة يهاجم ويدافع جيدا وهذا من أسباب تتويجهم بلقب الدوري الموسم الماضي".

واختتم سيموني تصريحاته عند سؤاله على جواو فيليكس قائلا: "لن أتحدث عن لاعب في فريق خصم".

وأثار فيليكس الجدل بعد احتفاله بهدف برشلونة في شباك فريقه السابق أتليتكو مدريد خاصة وأنه لا يزال معارا من فريق العاصمة الإسبانية.