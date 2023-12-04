استبعاد كريستيانو رونالدو من السفر إلى طاجيكستان

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 - 12:28

كتب : FilGoal

رونالدو - الهلال - النصر

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن لويس كاسترو مدرب النصر السعودي قرر استبعاد كريستيانو رونالدو من البعثة المسافرة إلى طاجيكستان لمواجهة استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا.

ويحل النصر ضيفا على استقلال دوشنبه في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بعدما ضمن التأهل للدور التالي كمتصدر للمجموعة.

وأوضح التقرير أن كاسترو قرر استبعاد قائد الفريق كريستيانو رونالدو من القائمة المغادرة يوم الاثنين إلى طاجيكستان من أجل الراحة.

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وأضاف التقرير أن قائمة المبعدين ضمت أيضا الظهير الأيمن سلطان الغنام كونه من أكثر اللاعبين إرهاقا في الفترة الأخيرة.

وضمت قائمة الغائبين الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الموقوف لتراكم البطاقات الصفراء، والظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس المصاب في العضلة الخلفية، والمدافع علي لاجامي بعد تلقيه بطاقة حمراء في مباراة بيرسبوليس.

وأشار التقرير إلى أن كاسترو سيعتمد قائمته النهائية قبل مواجهة استقلال دوشنبه بثلاث ساعات بعد التعرف يومي الاثنين والثلاثاء على نتائج المجموعات الأخرى، كونه يرغب في الحصول على أعلى معدل نقاط لمتصدري مجموعات دوري أبطال آسيا.

ويحتل النصر صدارة مجموعته برصيد 13 نقطة، بفارق 5 نقطة عن الوصيف برسيبوليس.

كريستيانو رونالدو النصر
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