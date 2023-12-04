طرح الدفعة الثانية من تذاكر يورو 2024

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 - 12:05

كتب : FilGoal

كرة فوسبالليبي الخاصة ببطولة يورو 2024

طرح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الدفعة الثانية من تذاكر بطولة يورو 2024 في ألمانيا بعد أيام قليلة من القرعة.

وكان يويفا قد طرح الدفعة الأولى من تذاكر البطولة قبل شهرين من إجراء القرعة.

وأوضح يويفا يوم الاثنين أن عملية بيع تذاكر المرحلة الثانية بدأت يوم الاثنين.

أخبار متعلقة:
تيليجراف: غياب بوب عن نيوكاسل قد يصل إلى خمسة أشهر سبورت: تير شتيجن لن يعود قبل بداية 2024.. والأقرب خضوعه لعملية جراحية مدافع سيتي: كان يمكننا الفوز على توتنام بـ4 أو 5 أهداف تقييم صلاح أمام فولام من الصحف الإنجليزية

وتم عرض مليون تذكرة للبيع، وهي خاصة بمباريات مرحلة المجموعات.

ومن المقرر أن تنتهي هذه المرحلة يوم 12 ديسمبر الجاري.

يذكر أن الدفعة الأولى للبيع كانت تتكون من 1.2 مليون تذكرة.

أسعار التذاكر تراوحت بين 30 يورو و2000 يورو.

إجمالي التذاكر سيبلغ 2.2 مليون تذكرة للعدد الإجمالي من المباريات وهو 51 مباراة.

وتنطلق البطولة 14 يونيو المقبل وحتى 14 يوليو 2024 وتضم 24 منتخبا أوروبيا.

وتقام المباراة الافتتاحية على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ يوم 14 يونيو 2024.

والنهائي في الملعب الأولمبي في برلين يوم 14 يوليو 2024.

وتقام مباريات البطولة على 10 ملاعب مختلفة في مدن برلين وهامبورج ولايبزج ودورتموند ودسولدورف وفرانكفورت وكولون وجلسنكرشن وميونيخ وشتوتجارت.

Image

وستقام مباريات كل مجموعة في مجموعتين مختلفتين من الملاعب مما يقلل مسافة السفر بين الفرق والجماهير.

ويفضل وفود الفرق التي تسافر بالقطار أو الحافلة من معسكراتها الأساسية إلى أماكن المباريات خلال مرحلة المجموعات.

وسيحمل يورو 2024 النسخة رقم 17 في تاريخ البطولة.

وستكون تلك المرة الثانية التي ستستضيف فيها ألمانيا البطولة بعد يورو 1988 والتي حقق لقبها منتخب هولندا.

وتوج منتخب إيطاليا بلقب يورو 2020 بالفوز على إنجلترا بركلات الترجيح في النهائي الذي أقيم على ملعب ويمبلي.

ويعد منتخبا إسبانيا وألمانيا الأكثر تتويجا باللقب برصيد 3 ألقاب لكل منتخب، يليهما إيطاليا وفرنسا برصيد لقبين لكل منتخب.

فيما حققت روسيا والتشيك والبرتغال وهولندا والدنمارك واليونان اللقب مرة وحيدة.

يورو 2024
نرشح لكم
تيليجراف: غياب بوب عن نيوكاسل قد يصل إلى خمسة أشهر سبورت: تير شتيجن لن يعود قبل بداية 2024.. والأقرب خضوعه لعملية جراحية إنزاجي: بعد نابولي سيقولون لا منافس لنا.. وكانوا يجهزون الانتقادات قبل التعادل ضد بنفيكا مباراة إطلاق الصواريخ.. إنتر يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بفوز على نابولي بثلاثية الثالثة على التوالي.. فرانكفورت يخسر من أوجسبورج بمشاركة مرموش جوارديولا: التحكيم؟ لن أجيب مثل أرتيتا.. وكرة القدم مثل الحياة انتهت الدوري الإيطالي - نابولي (0)-(3) إنتر بوستيكوجلو: كنا محظوظين في الشوط الأول.. ولم نلعب جيدا ضد مانشستر سيتي
أخر الأخبار
استبعاد كريستيانو رونالدو من السفر إلى طاجيكستان 23 دقيقة | سعودي في الجول
طرح الدفعة الثانية من تذاكر يورو 2024 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
تيليجراف: غياب بوب عن نيوكاسل قد يصل إلى خمسة أشهر 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سبورت: تير شتيجن لن يعود قبل بداية 2024.. والأقرب خضوعه لعملية جراحية ساعة | الدوري الإسباني
مدافع سيتي: كان يمكننا الفوز على توتنام بـ4 أو 5 أهداف ساعة | الدوري الإنجليزي
قبل أن يزامل ميسي مجددا؟ سواريز يودع جماهير جريميو بهدف في الدوري البرازيلي ساعة | أمريكا
مواعيد مباريات الإثنين 4 ديسمبر 2023.. ظهور أول محتمل لحجازي ولقاء في الدوري ساعة | آسيا
تقييم صلاح أمام فولام من الصحف الإنجليزية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 2 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 3 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 4 الأهلي يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب وكولر