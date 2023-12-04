طرح الدفعة الثانية من تذاكر يورو 2024

طرح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الدفعة الثانية من تذاكر بطولة يورو 2024 في ألمانيا بعد أيام قليلة من القرعة.

وكان يويفا قد طرح الدفعة الأولى من تذاكر البطولة قبل شهرين من إجراء القرعة.

وأوضح يويفا يوم الاثنين أن عملية بيع تذاكر المرحلة الثانية بدأت يوم الاثنين.

وتم عرض مليون تذكرة للبيع، وهي خاصة بمباريات مرحلة المجموعات.

ومن المقرر أن تنتهي هذه المرحلة يوم 12 ديسمبر الجاري.

يذكر أن الدفعة الأولى للبيع كانت تتكون من 1.2 مليون تذكرة.

أسعار التذاكر تراوحت بين 30 يورو و2000 يورو.

إجمالي التذاكر سيبلغ 2.2 مليون تذكرة للعدد الإجمالي من المباريات وهو 51 مباراة.

وتنطلق البطولة 14 يونيو المقبل وحتى 14 يوليو 2024 وتضم 24 منتخبا أوروبيا.

وتقام المباراة الافتتاحية على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ يوم 14 يونيو 2024.

والنهائي في الملعب الأولمبي في برلين يوم 14 يوليو 2024.

وتقام مباريات البطولة على 10 ملاعب مختلفة في مدن برلين وهامبورج ولايبزج ودورتموند ودسولدورف وفرانكفورت وكولون وجلسنكرشن وميونيخ وشتوتجارت.

وستقام مباريات كل مجموعة في مجموعتين مختلفتين من الملاعب مما يقلل مسافة السفر بين الفرق والجماهير.

ويفضل وفود الفرق التي تسافر بالقطار أو الحافلة من معسكراتها الأساسية إلى أماكن المباريات خلال مرحلة المجموعات.

وسيحمل يورو 2024 النسخة رقم 17 في تاريخ البطولة.

وستكون تلك المرة الثانية التي ستستضيف فيها ألمانيا البطولة بعد يورو 1988 والتي حقق لقبها منتخب هولندا.

وتوج منتخب إيطاليا بلقب يورو 2020 بالفوز على إنجلترا بركلات الترجيح في النهائي الذي أقيم على ملعب ويمبلي.

ويعد منتخبا إسبانيا وألمانيا الأكثر تتويجا باللقب برصيد 3 ألقاب لكل منتخب، يليهما إيطاليا وفرنسا برصيد لقبين لكل منتخب.

فيما حققت روسيا والتشيك والبرتغال وهولندا والدنمارك واليونان اللقب مرة وحيدة.