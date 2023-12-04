سبورت: تير شتيجن لن يعود قبل بداية 2024.. والأقرب خضوعه لعملية جراحية

بات من المتوقع استمرار غياب مارك تير شتيجن حارس مرمى برشلونة عن المباريات بسبب الإصابة.

ولم يشارك تير شتيجن مع برشلونة منذ العودة من التوقف الدولي مع منتخب ألمانيا وغاب عن ثلاث مواجهات بالفعل للفريق الكتالوني.

وكشفت صحيفة سبورت أن حارس مرمى برشلونة قد يخضع لعملية جراحية بسبب استمرار آلام أسفل الظهر.

ويجتمع الجهاز الطبي في برشلونة اليوم الإثنين من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن تير شتيجن.

ولم يشعر اللاعب بتحسن بعد أن خضع للعلاج بعيدا عن العملية الجراحية.

وأشار التقرير إلى أن اللاعببين اختيارين وهو الاستمرار في العلاج لعدة أسابيع حتى يهدأ الألم أو إجراء عملية جراحية.

وبذلك يتأكد غياب تير شتيجن في الحالتين حتى نهاية الشهر الجاري على أقل تقدير.

وكشفت تقارير إسبانية أنه في حال خضوع تير شتيجن لعملية جراحية فستتراوح مدة غيابه إلى 6 أسابيع على الأقل وقد تصل لشهرين.

ونجح برشلونة في التغلب على أتليتكو مدريد بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.

ورفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث وبفارق 4 نقاط عن الصدارة التي يتقاسمها فريقي ريال مدريد وجيرونا.