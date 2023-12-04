قبل أن يزامل ميسي مجددا؟ سواريز يودع جماهير جريميو بهدف في الدوري البرازيلي

سجل لويس سواريز هدفا في ختام مشواره مع جريميو البرازيلي على ملعب أرينا دو جريميو.

لويس سواريز النادي : جريميو جريميو

وودع سواريز جماهير جريميو عقب المباراة وسط توقعات بأن يزامل ميسي مجددا وهذه المرة في إنتر ميامي الأمريكي.

وتغلب جريميو على فريق فاسكو دا جاما بهدف دون مقابل سجله لويس سواريز.

وخاض سواريز 53 مباراة مع جريميو وساهم في 44 هدفا خلال مشواره مع الفريق البرازيلي.

ونجح سواريز في تسجيل 27 هدفا بينما صنع 17 آخرين.

La despedida de la Naçao Tricolor a Luis Suárez. 🖤🤍💙 ⚽️ 27 goles 🅰️ 17 asistencias 🕹️ 53 partidos 🎥 @Gremio pic.twitter.com/YlOWKggPjg — Brasileirão Play (@BrasileiraoPlay) December 4, 2023

وحصل سواريز على تكريم خاص من ولاية ريو جراندي دو سول البرازيلية.

وحصل سواريز على ميدالية فاروفييلا للاستحقاق.

ويقدم الوسام للأشخاص الذين حققوا تقدم اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي في الولاية البرازيلية، وتم تقديمه لأول مرة عام 1995.

وسيحصل سواريز على الجائزة "بسبب مسيرته الكروية وعمله الخيري مع سكان ريو جراندي دو سول".

الهداف التاريخي لأوروجواي عاد مؤخرا لمنتخب بلاده تحت قيادة مارسيلو بييلسا لأول مرة بعد غيابه منذ نهائيات كأس العالم في ديسمبر 2022.

ويحتل جريميو المركز الرابع برصيد 65 نقطة بفارق 4 نقاط عن بالميراس المتصدر قبل جولة من النهاية.

وأوضحت شبكة "إي إس بي إن" الأمريكية في تقرير لها أن سواريز وافق على الانتقال لإنتر ميامي بعقد لمدة سنة مع إمكانية مده لموسم آخر.

وسبق أن صرّح سواريز في مؤتمر صحفي خلال شهر يونيو الماضي: "وافقت إدارة نادي جريميو على إنهاء العقد بيننا قبل عام من الموعد المحدد، أي في ديسمبر 2023 بدلا من ديسمبر 2024".