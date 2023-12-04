مواعيد مباريات الإثنين 4 ديسمبر 2023.. ظهور أول محتمل لحجازي ولقاء في الدوري

يشهد اليوم الإثنين الموافق 4 من شهر ديسمبر 2023 ظهور محتمل أول لأحمد حجازي بعد فترة غياب بسبب قطع في الرباط الصليبي.

أحمد حجازي النادي : الاتحاد الاتحاد

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الدوري المصري

تفتتح مباريات الجولة الثامنة بمواجهة سكندرية بين فريقي سموحة وفاركو.

ويقام اللقاء في تمام السابعة مساء على استاد الإسكندرية.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

دوري أبطال آسيا

يستضيف السد القطري فريق ناساف كارشي في تمام السادسة مساء.

بينما في نفس التوقيت يستضيف الهلال السعودي فريق نساجي مازندران ويذاع عبر قناة SSC sport 1.

ويستضيف اتحاد جدة فريق سباهان في تمام الثامنة مساء على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ومن المقرر أن يظهر أحمد حجازي مع الفريق السعودي لأول مرة هذا الموسم.

ويذاع اللقاء عبر قناة SSC sport 1.

دوري المحترفين

تقام سبع مباريات اليوم من منافسات دوري المحترفين المصري بالجولة الحادية عشر.

وتُلعب ست مباريات في الثانية والنصف عصرا، إذ يلعب أسوان أمام بترول أسيوط، ومكادي ضد لافيينا، ونادي وي أمام مصر للمقاصة.

كما يواجه النجوم فريق النصر للتعدين، وحرس الحدود ضد طنطا وأخيرا بتروجت أمام بروكسي.

بينما تختتم مباريات اليوم بمواجهة بين غزل المحلة وفريق راية.