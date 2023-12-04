تشافي يكشف حالة تير شتيجن.. ويعلق على قلة عدد الجماهير

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 - 01:06

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز

كشف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن تطورات إصابة حارسه مارك أندري تير شتيجن وحالته في الوقت الحالي.

وفاز برشلونة على أتليتكو مدريد بهدف دون مقابل سجله جواو فيليكس في الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.

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وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "للقد لعبنا اليوم مباراة رائعة باستثناء أخر 5 دقائق وكان من الممكن أن نتعادل رغم الأداء الجيد".

واستمر "لقد استعدنا مستوانا من جديد والآن علينا أن نستمر في تقديم ذلك الأداء للعب ذلك النوع من المباريات".

وواصل "اليوم لعبنا مباراة رائعة ضد فريق نعتبره منافس مباشر على الدوري وكان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف وصحيح أن لاعبي الوسط لم يلعبوا مع بعضهم منذ فترة طويلة إلا أنهم وجدوا التناغم وأحببت الفريق كثيرا".

وتابع "احتفال جواو فيليكس؟ لم أشاهده ولكن هدفه صنع الفارق واستعاد اليوم الكثير من الكرات وتمركز بشكل جيد وهو يتفاهم مع كانسيلو جيدا وأراه سعيدا معنا".

وشدد "التوقيع مع جواو فيليكس بشكل نهائي هو سؤال خاص بالمنطقة الرياضية لكن أنا سعيد جدا به، هو فتى رائع ولا يخلق المشاكل".

وكشف "شتيجن يعاني من آلام في الظهر وسنقيم وضعه هذا الأسبوع لأنه لم يتحسن حتى الآن".

وأضاف "قلة الجماهير؟ البرد والتوقيت يؤثران، بالطبع فوجئت بالعدد القليل لكن الذين حضروا ساعدوا الفريق كثيرا ونحن بحاجة إليهم من جديد ضد جيرونا".

وأتم "على لاعبينا تحسين فاعليتهم أمام المرمى، أتذكر فرص واضحة من ليفاندوفسكي ورافينيا وجواو".

الفوز رفع رصيد برشلونة للنقطة 34 ليستعيد المركز الثالث من أتليتكو مدريد الذي توقف رصيده عند النقطة الـ 31.

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