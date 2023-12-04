Gaming - الإعلان عن موعد عرض GTA 6

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 - 00:35

كتب : FilGoal

GTA 6

منذ الإعلان عن GTA 6 والانترنت لا يتوقف عن الحديث حول اللعبة، من كل اتجاه سواء من تسريبات أو توقعات للعرض الجديد، الذي يصدر بشكل رسمي أخيرا يوم 5 ديسمبر في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر.

ومن المتوقع أنه حتى مع إصداره بشكل رسمي سيشعل موجة من التحليلات التي لن تنتهي سوى بإصدار اللعبة.

اليوم وصلت تغريدة الإعلان عن موعد طرح الإعلان إلى 2 مليون إعجاب كما شاهدها 150 مليون شخص، لتكون بذلك التغريدة التي تصنف بالألعاب الأكثر إعجابا في تاريخ منصة تويتر.

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مركز كانت تحتله قبلها تغريدة أخرى حول نفس اللعبة كتبها حساب روكستار عن أن العرض الأول للعبة سيكون في ديسمبر.

المثير للاهتمام أن التغريدة الجديدة مجرد صورة بدون وصف حتى، وهو الأمر الذي يوضح أهمية لعبة GTA 6 لمجتمع اللاعبين، وسياسة الغموض التي تتبعها روكستار حيث ساهمت سياسة السرية التامة حول اللعبة في أن تجعل أبسط المعلومات حولها معلومات مهمة للغاية بالنسبة لمجتمع اللاعبين.

gaming Gamers GTA 6
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