Gaming - مطور الألعاب الشهير هيديو كوجيما ينتقد خدمات الألعاب الحالية

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 - 00:31

كتب : FilGoal

هيديو كوجيما

كتب المطور الياباني الشهير، هيديو كوجيما على حسابه في موقع X تغريدة طويلة يشرح فيها شغفه بحملات الدعايا الضخمة.

كيجوما استخدم فيلم المخرج جورج ميلر mad max furiosa، والذي تم الإعلان عنه بالأمس، وإطلاق بوستره الرسمي وتحدد أنه سيصدر رسميًا في 2024.

ما علاقة كل هذا بالألعاب إذًا؟

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يقول كوجيما في تغريدته أن الدعايا المطولة الخاصة بالأفلام أو الألعاب، والتي تمتد على مدار أشهر عدة، تساهم في خلق حالة مميزة من الترقب حول اللعبة، ولكن العكس تمامًا يحدث مع الألعاب التي تصدر على خدمات الاشتراكات، وبالطبع لم يشر كوجيما إلى خدمات PS Plus و Xbox Gamepass ولكن من مضمون كلماته الأمر واضح.

"ترشح لنا الخدمات الأفلام من خلال الأكثر مشاهدة، دون سابق معرفة بها وهو ما يقلل من متعتنا وشغفنا تجاهها".

ما يعنيه كوجيما هو أن ترقب الألعاب أمر مهم وشيء أساسي في خلق حالة من الشغف المتواصل لدى اللاعبين، وأن توفر ألعاب كثيرة بدون دعايا ضخمة أو ممتدة على فترة طويلة من الوقت ليس بالضرورة أمرًا إيجابيًا.

هيديو كوجيما
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