كرة سلة - رجال مصر أبطال إفريقيا 3×3 وخطوة لـ الأولمبياد.. والسيدات يخسرن اللقب بالثانية الأخيرة

حصد منتخب مصر للرجال لقب كأس إفريقيا لـ كرة السلة بنظام 3×3 والمؤهلة للمرحلة الثانية من تصفيات الأولمبياد.

فيما أنهت سيدات منتخب مصر البطولة في الوصافة بالخسارة من كينيا في المباراة النهائية.

ويتأهل بطل الرجال وبطل السيدات إلى المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وفاز منتخب مصر للرجال باللقب بنتيجة 18-15 في النهائي على حساب نيجيريا.

ومثًل منتخب الرجال كل من عمرو زهران وأحمد ياسر عبد الوهاب وميدو طه ورامي إبراهيم.

وبذلك تأهل الرجال للمرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وفي المقابل خسرت سيدات مصر اللقب لحساب كينيا بنتيجة 21-20 في الثانية الأخيرة، رغم التقدم في المباراة بنتيجة 19-13.

وستنتظر السيدات التصنيف العالمي لمعرفة الموقف من المشاركة في المرحلة المقبلة من التصفيات.

ومثّل منتخب السيدات كل من ثريا محمد ونادين سلعاوي ورنيم الجداوي ونور طلعت.

ويشارك بطل إفريقيا للرجال والسيدات في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس.

ويقام المسار الأول بمشاركة 8 منتخبات ويتأهل البطل فقط إلى الأولمبياد ولم يتم تحديد موعد أو مكان إقامة ذلك المسار.

أما المسار الثاني فيقام من 3 إلى 5 مايو المقبل في اليابان بمشاركة 8 منتخبات بينهم بطل إفريقيا من البطولة المقامة في القاهرة.

ويتأهل من ذلك المسار منتخب وحيد إلى أولمبياد باريس.

أما المسار الثالث والأخير فيقام خلال الفترة من 23 إلى 26 مايو في المجر بمشاركة 16 منتخبا ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الأولمبياد.

وتقام منافسات كرة السلة 3×3 في الأولمبياد بمشاركة ثمانية منتخبات.