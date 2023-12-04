برشلونة يستعيد المركز الثالث بفوز صعب على أتليتكو مدريد

حقق برشلونة فوزا صعبا على أتليتكو مدريد بهدف دون مقابل على ملعب الأول في الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.

وسجل برشلونة هدفه الوحيد عن طريق جواو فيليكس.

الفوز رفع رصيد برشلونة للنقطة 34 ليستعيد المركز الثالث من أتليتكو مدريد الذي توقف رصيده عند النقطة الـ 31.

التشكيل

بدأ برشلونة المباراة بجواو فيليكس في خط الهجوم ضد فريقه السابق، بينما لعب أتليتكو مدريد بثلاثي دفاعي.

أحداث المباراة

كاد برشلونة أن يتقدم بالهدف الأول بعد دقيقة واحدة عن طريق رافينيا الذي توغل ولكنه سدد باليمنى بعيدا عن المرمى.

وفي الدقيقة الخامسة أنقذ رونالد أراوخو فرصة من على خط مرمى برشلونة بعد توغل آخر ولكن من مولينا.

وأرسل جول كوندي عرضية في الدقيقة الـ 12 قابلها روبرت ليفاندوفسكي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بجوار المرمى.

وتقدم برشلونة أخيرا بالهدف الأول في الدقيقة الـ 28 عن طريق جواو فيليكس الذي استلم تمريرة من إلكاي جوندوجان بشكل رائع ووضع الكرة من فوق الحارس أوبلاك ليحتفل بهدفه ضد فريقه الأصلي.

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وكاد فيليكس أن يضيف الهدف الثاني لولا تألق يان أوبلاك قبل نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني استمر برشلونة في الخطورة بتسديدة أرضية من رافينيا ارتدت من القائم.

وتألق إينياكي بينيا حارس برشلونة في التصدي لركلة حرة رائعة من مفميس ديباي بمساعدة العارضة.

وأهدر ليفاندوفسكي فرصة تسجيل هدف رصاصة الرحمة بعد المرور من هيرموسو بطريقة رائعة ولكنه سدد بعيدا بعد أن انفرد بالمرمى.

ومنع بينيا هدفا قاتلا لأتليتكو في الدقيقة الـ 94 بتسديدة من أنخيل كوريا من خارج منطقة الجزاء.

وسيلعب برشلونة مباراته المقبلة ضد جيرونا على ملعبه يوم الأحد المقبل 10 ديسمبر، بينما سيستضيف أتليتكو مدريد فريق ألميريا في نفس اليوم.