دوري المحترفين - اتحاد الكرة يعدل مواعيد مباريات الجولة الـ 12

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 23:49

كتب : FilGoal

الدرجة الثانية

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعديل مواعيد مباريات الجولة الـ 12 من دوري المحترفين.

وتقام 10 مباريات في الجولة الـ 12 على ثلاثة أيام.

وتم تعديل المباريات لتقام أيام الخميس والجمعة والسبت الموافقين 14 15 16 ديسمبر بدلا من 10 و11 و12.

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وجاءت المواعيد الجديدة للمباريات كالتالي:

طنطا × غزل المحلة 14 ديسمبر.

النصر للتعدين × دكرنس 14 ديسمبر.

بترول أسيوط × القناة 14 ديسمبر.

السكة الحديد × جمهورية شبين 14 ديسمبر.

راية × وي 14 ديسمبر.

لافيينا × أسوان 14 ديسمبر.

بروكسي × النجوم 14 ديسمبر.

أبو قير للأسمدة × بتروجت 14 ديسمبر.

مصر للمقاصة × مكادي 15 ديسمبر.

وادي دجلة × حرس الحدود 16 ديسمبر.

كما تقرر تعديل موعد مباراتي حرس الحدود ضد السكة الحديد وغزل المحلة ضد وادي دجلة ليقاما يوم 20 ديسمبر بدلا من 17.

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ويحتل كل من وادي دجلة وبتروجت وغزل المحلة صدارة جدول الترتيب برصيد 20 نقطة لكل منهم.

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