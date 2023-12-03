مباراة إطلاق الصواريخ.. إنتر يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بفوز على نابولي بثلاثية

استعاد إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي بعد الفوز على نابولي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ14 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وأٌقيمت المباراة على ملعب دييجو أرماندو مارادونا معقل الفريق الجنوبي.

وسجل ثلاثية إنتر هاكان تشالهان أوجلو ونيكولو باريلا وماركوس تورام.

وعاد النيراتزوري للفوز مرة أخرى بعد التعادل في المباراتين الماضيتين ضد يوفنتوس 1-1 وبنفيكا البرتغالي 3-3.

بهذا الفوز ارتفع رصيد إنتر للنقطة 35 في صدارة الدوري الإيطالي واستعادة المركز الأول بعد احتلال يوفنتوس بشكل مؤقت.

بينما توقف رصيد نابولي عند النقطة الـ24 في المركز الخامس.

التشكيل

بدأ سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر بالثنائي المعتاد في الهجوم لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام.

بينما لعب والتر ماتزاري بالثلاثي خفيشا كفاراتسخيليا وفيكتور أوزيمين وماتيو بوليتانو.

شوط إطلاق الصواريخ

كان الشوط الأول به الكثير من التسديدات الصاروخية فالبداية كانت في الدقيقة الثانية من قبل إليف إلماس لاعب نابولي بعدما سدد كرة صاروخية من بُعد تمكن يان سومر حارس مرمى إنتر من التصدي لها بصعوبة.



























في الدقيقة 12 تدخلت تقنية الفيديو لتثبت صحة هدف تورام، لكن أكدت أنه سجل من تسلل ولذلك أُلغي.

أهدر مارتينيز افتتاحية التهديف في المباراة بعد عرضية دينزل دومفريس وسددها مارتينيز في الزاوية الضيقة.

العودة للتسديدات الصاروخية فبوليتانو قرر أن يرسل تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن بُعد لكن ترتطم في العارضة في الدقيقة 34.

توج إنتر في معركة التسديدات القوية فسجل هاكان تشالهان أوجلو الهدف الأول في الدقيقة 43 بعد تسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء وتسكن شباك أليكس ميريت حارس مرمى نابولي.

انتهت معركة التسديدات من بٌعد بفوز إنتر.

وفي الشوط الثاني سيطر إنتر على مجريات المباراة ففي الدقيقة 61 سجل نيكولو باريلا بعد تمريرة عرضية من لاوتارو وصلت للاعب الوسط الإيطالي وراغ مدافعين من نابولي ودخل للـ6 ياردات وسدد في المرمى وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 67 أهدر لاوتارو فرصة تسجيل الهدف الثالث بعد إضاعة فرصة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أرضية من دينزل دومفريس.

تورام يفعل ما لم يفعله لاوتارو

سجل تورام الهدف الثالث وقتل آمال نابولي إذ جاء بعد عرضية أرضية من خوان كوادرادو قابلها تورام بتسديدة في شباك نابولي.

ظل إنتر مسيطرا على إيقاع المباراة ليفوز في النهاية والحفاظ على شباكه من استقبل أي هدف.