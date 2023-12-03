ُGaming - إعلان Epic Games عن 3 ألعاب جديدة مشتقة من فورتنايت

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 22:42

كتب : FilGoal

Epic Games

أعلنت شركة إيبك جيمز عن 3 ألعاب جديدة مشتقة من لعبة فورتنايت، ضمن الموسم الجديد من اللعبة.

هذه الألعاب ستكون متاحة فقط عبر فورتنايت، وهي لعبة مجانية يمكنك تحميلها من أي متجر رقمي على أي منصة من المنصات المنزلية أو الحاسب، أو الهواتف الذكية بأنظمة IOS و Android.

الألعاب الجديدة هي:

ليجو فورتنايت، والتي ستصدر في يوم 7 ديسمبر الجاري، وتقدم تجربة بقاء على قيد الحياة وجمع للموارد وتقمص للأدوار.

وRocket Racing بالتعاون مع مطور اللعبة الشهيرة Rocket League تأتينا يوم 8 ديسمبر الجاري، وستكون لعبة تنافسية شبيهة بروكيت ليج مع بعض التغييرات.

ولعبة Fornite Festival الموسيقية التي تتيح لك الفرصة لتأدية الحفلات وغناء أشهر الأغاني مع مغنييك المفضلين، ومن ضمنهم The Weekend، والتي تأتينا في 9 ديسمبر.

تهدف شركة Epic Games إلى العمل على Ecosystem أو نظام بيئي كامل مكون من مجموعة من الألعاب المختلفة، والتي تتشابه في الهوية البصرية مع فورتنايت، وكانت البداية مع تعاون ليجو الجديد والذي يهدف إلى الدمج بين المكعبات المحببة للأطفال والهوية البصرية المميزة للعبة فورتنايت، مع أفكار متنوعة ترضي معظم الأزواق.

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