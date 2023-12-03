الثالثة على التوالي.. فرانكفورت يخسر من أوجسبورج بمشاركة مرموش

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 22:42

كتب : FilGoal

عمر مرموش

خسر آينتراخت فرانكفورت من أوجسبورج بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 13 من الدوري الألماني.

المباراة شهدت مشاركة عمر مرموش في دقائقها بالكامل مع صفوف فرانكفورت.

الهزيمة كانت هي الثالثة على التوالي لفرانكفورت في جميع البطولات بعد الخسارة من شتوتجارت ومن باوك.

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وتوقف رصيد فرانكفورت عند النقطة الـ 18 في المركز السابق، بفارق نقطة عن أوجسبورج صاحب المركز التاسع الذي ارتفع رصيده للنقطة الـ 17.

تقدم فريدريك يانسن لأوجسسورج في الدقيقة 34 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف ياجو الهدف الثاني في الدقيقة الـ 58 بتسديدة أخرى من داخل المنطقة.

وأهدر إرميدين ديميروفيتش ركلة جزاء لأوجسبورج في الدقيقة الـ 76 وتصدى لها الحارس كيفن تراب ليمنع الهدف الثالث.

وبعد دقيقتين قلص فرانكفورت الفارق عن طريق فين ديهمين حارس أوجسبورج بالخطأ في مرماه.

وسيلعب فرانكفورت مباراته المقبلة ضد ساربروكين في دور الـ 16 من كأس ألماني يوم الأربعاء 6 ديسمبر

فرانكفورت عمر مرموش أوجسبورج
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