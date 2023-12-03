Gaming - بسبب النجاح الذي فاق التوقعات.. فورتنايت تقرر إعادة الموسم الحالي

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 22:08

كتب : FilGoal

fornite og

شدد حساب لعبة فورتنايت على موقع إكس على أن نجاح الموسم الأخير من اللعبة، والذي يأتي تحت عنوان Fornite OG فاق توقعات الشركة، وهو ما سيتسبب في عودة الخريطة الخاصة به مجددًا في 2024.

كانت اللعبة قد أعلنت عن تجربة 100 مليون لاعب لهذا الموسم الذي يعيدنا للخريطة الأولى للعبة، ومن الواضح أن الكثير من اللاعبين لدرجة أن في يوم 5 نوفمبر وحده جرب اللعبة 44 مليون لاعب على مدار اليوم.

هذه الأرقام لم تكن ممكنة في الماضي، ولكن بفضل القدرة الرهيبة في الحشد وجمع اللاعبين التي تمتلكها ألعاب الباتل رويال، باتت هذه الأرقام غير مستغربة.

أخبار متعلقة:
جوارديولا: التحكيم؟ لن أجيب مثل أرتيتا.. وكرة القدم مثل الحياة انتهت الدوري الإيطالي - نابولي (0)-(3) إنتر كولوسيفسكي: الشوط الثاني كان لا يصدق.. ويجب أن نتعلم من المباراة

فورتنايت كانت قد أعلنت عن تعاون جديد مع مكعبات ليجو، تأتي على أثره 3 ألعاب جديدة مشتقة من فورتنايت،.

gaming fornite og
نرشح لكم
Gaming - الإعلان عن موعد عرض GTA 6 Gaming - مطور الألعاب الشهير هيديو كوجيما ينتقد خدمات الألعاب الحالية ُGaming - إعلان Epic Games عن 3 ألعاب جديدة مشتقة من فورتنايت Gaming - طرح الإعلان التشويقي للمسلسل الواقعي للعبة Fallout Gaming - تخفيضات نهاية العام.. تعرف على أفضل الأسعار للألعاب على متجر بلايستيشن Gaming - كابكوم: سنستمر في إعادة إصدار مختلف ألعاب Resident Evil Gaming - مخرج The Witcher 4 يكشف أسرارا عن اللعبة Gaming - مايكروسوفت: سنرى المزيد من الألعاب الشبيهة بـHi-fi Rush على جيم باس
أخر الأخبار
تشافي يكشف حالة تير شتيجن.. ويعلق على قلة عدد الجماهير 8 ساعة | الدوري الإسباني
إنزاجي: بعد نابولي سيقولون لا منافس لنا.. وكانوا يجهزون الانتقادات قبل التعادل ضد بنفيكا 8 ساعة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف ملامح قائمة الأهلي النهائية لـ كأس العالم للأندية 2023 9 ساعة | الكرة المصرية
Gaming - الإعلان عن موعد عرض GTA 6 9 ساعة | Gamers
Gaming - مطور الألعاب الشهير هيديو كوجيما ينتقد خدمات الألعاب الحالية 9 ساعة | Gamers
كرة سلة - رجال مصر أبطال إفريقيا 3×3 وخطوة لـ الأولمبياد.. والسيدات يخسرن اللقب بالثانية الأخيرة 9 ساعة | كرة سلة
برشلونة يستعيد المركز الثالث بفوز صعب على أتليتكو مدريد 9 ساعة | الدوري الإسباني
مدرب سوار: التوتر سبب التدخلات العنيفة.. وحاولنا مجاراة لاعبي الزمالك 9 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 2 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 3 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 4 الأهلي يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب وكولر