Gaming - بسبب النجاح الذي فاق التوقعات.. فورتنايت تقرر إعادة الموسم الحالي

شدد حساب لعبة فورتنايت على موقع إكس على أن نجاح الموسم الأخير من اللعبة، والذي يأتي تحت عنوان Fornite OG فاق توقعات الشركة، وهو ما سيتسبب في عودة الخريطة الخاصة به مجددًا في 2024.

كانت اللعبة قد أعلنت عن تجربة 100 مليون لاعب لهذا الموسم الذي يعيدنا للخريطة الأولى للعبة، ومن الواضح أن الكثير من اللاعبين لدرجة أن في يوم 5 نوفمبر وحده جرب اللعبة 44 مليون لاعب على مدار اليوم.

هذه الأرقام لم تكن ممكنة في الماضي، ولكن بفضل القدرة الرهيبة في الحشد وجمع اللاعبين التي تمتلكها ألعاب الباتل رويال، باتت هذه الأرقام غير مستغربة.

Way to start things off with a big bang 💥 We're blown away by the response to #FortniteOG. Yesterday was the biggest day in Fortnite’s history with over 44.7 MILLION players jumping in and 102 MILLION hours of play. To all Fortnite players, OG and new, THANK YOU! — Fortnite (@FortniteGame) November 5, 2023

فورتنايت كانت قد أعلنت عن تعاون جديد مع مكعبات ليجو، تأتي على أثره 3 ألعاب جديدة مشتقة من فورتنايت،.