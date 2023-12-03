انتهت الدوري الإيطالي - نابولي (0)-(3) إنتر

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 21:40

كتب : FilGoal

إنتر ونابولي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لقمة الجولة في الدوري الإيطالي نابولي ضد إنتر ميلان في المباراة التي تجمعهما في الجولة الـ14 ضمن منافسات الكالتشيو.

ويحتل نابولي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة، بينما يأتي إنتر كوصيف برصيد 32 نقطة.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

أخبار متعلقة:
جوارديولا: التحكيم؟ لن أجيب مثل أرتيتا.. وكرة القدم مثل الحياة كولوسيفسكي: الشوط الثاني كان لا يصدق.. ويجب أن نتعلم من المباراة بوستيكوجلو: كنا محظوظين في الشوط الأول.. ولم نلعب جيدا ضد مانشستر سيتي سون: تجربة جيدة بالتسجيل لأول مرة في سيتي.. والفريق لا يستسلم أبدا

_______________________________________

انتهت

ق 85: جوووول ماركوس تورام يسجل الهدف الثالث ويقتل آمال نابولي، جاء بعد عرضية أرضية من خوان كوادرادو قابلها تورام بتسديدة في شباك نابولي.

ق 67: لاوتارو يهدر فرصة تسجيل الهدف الثالث بعد إضاعة فرصة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أرضية من دينزل دومفريس.

ق 61: جوووول الثاني نيكولو باريلا بعد تمريرة عرضية من لاوتارو مارتينيز وصلت للاعب الوسط الإيطالي وراغ مدافعين من نابولي ودخل للـ6 ياردات وسدد في المرمى وسكنت الشباك.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 43: جووول تشالهان أوجلو يسجل الهدف الأول لإنتر من تسديدة صاروخية أرضية من خارج منطقة الجزاء.

ق 34: تسديدة قوية من ماتيو بوليتانو لاعب نابولي من خارج منطقة الجزاء ترتطم في العارضة.

ق 27: لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر يهدر فرصة خطيرة بعد عرضية من دينزل دومفريس ويسددها في الزاوية القريبة.

ق 12: إلغاء هدفا لإنتر عن طريق ماركوس تورام بعدما أكدت تقنية الفيديو أنه كان من تسلل.

ق 2: إليف إلماس لاعب نابولي تسديدة صاروخية من بٌعد لكن يتصدى لها يان سومر حارس مرمى إنتر.

بداية المباراة

الدوري الإيطالي إنتر ميلان نابولي لاوتارو مارتينيز
نرشح لكم
إنزاجي: بعد نابولي سيقولون لا منافس لنا.. وكانوا يجهزون الانتقادات قبل التعادل ضد بنفيكا مباراة إطلاق الصواريخ.. إنتر يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بفوز على نابولي بثلاثية الثالثة على التوالي.. فرانكفورت يخسر من أوجسبورج بمشاركة مرموش جوارديولا: التحكيم؟ لن أجيب مثل أرتيتا.. وكرة القدم مثل الحياة بوستيكوجلو: كنا محظوظين في الشوط الأول.. ولم نلعب جيدا ضد مانشستر سيتي سون: تجربة جيدة بالتسجيل لأول مرة في سيتي.. والفريق لا يستسلم أبدا هدف متأخر يمنح لـ ليفركوزن التعادل ضد دورتموند ويبقيه بدون خسارة في الموسم انتهت الدوري الألماني - أوجسبورج (2)-(1) فرانكفورت
أخر الأخبار
تشافي يكشف حالة تير شتيجن.. ويعلق على قلة عدد الجماهير 11 دقيقة | الدوري الإسباني
إنزاجي: بعد نابولي سيقولون لا منافس لنا.. وكانوا يجهزون الانتقادات قبل التعادل ضد بنفيكا 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف ملامح قائمة الأهلي النهائية لـ كأس العالم للأندية 2023 24 دقيقة | الكرة المصرية
Gaming - الإعلان عن موعد عرض GTA 6 42 دقيقة | Gamers
Gaming - مطور الألعاب الشهير هيديو كوجيما ينتقد خدمات الألعاب الحالية 46 دقيقة | Gamers
كرة سلة - رجال مصر أبطال إفريقيا 3×3 وخطوة لـ الأولمبياد.. والسيدات يخسرن اللقب بالثانية الأخيرة 58 دقيقة | كرة سلة
برشلونة يستعيد المركز الثالث بفوز صعب على أتليتكو مدريد ساعة | الدوري الإسباني
مدرب سوار: التوتر سبب التدخلات العنيفة.. وحاولنا مجاراة لاعبي الزمالك ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 2 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 3 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 4 الأهلي يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب وكولر