سون: تجربة جيدة بالتسجيل لأول مرة في سيتي.. والفريق لا يستسلم أبدا

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 21:12

كتب : FilGoal

سون هيونج مين

عبر هيونج مين سون لاعب فريق توتنام الإنجليزي عن سعادته بالتسجيل لأول مرة في شباك مانشستر سيتي.

وواجه توتنام منافسه مانشستر سيتي في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ14 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وأقيمت المباراة على ملعب الاتحاد معقل فريق حامل لقب الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي.

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وقال سون لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية عقب المباراة: "تجربة جيدة بأن أسجل أول أهدافي في مانشستر سيتي".

وأضاف "الفريق لم يستسلم أبدا، كان عملا رائعا من برينان جونسون ليلعب عرضية رائعة في الدقيقة 90 في صناعة هدف التعادل لديان كولوسفكسي، هذا سيعطينا الكثير من الثقة".

وأنهى حديثه قائلا: "مانشستر سيتي فريق قوي جدا ومن الأفضل في العالم، ظللنا مؤمنين حتى الدقيقة 90، فخور جدا بالفريق، أحاول دائما أن أبذل قصارى جهدي من أجل الفريق ولم أتمكن من الرد بسرعة بعدما سجلت في مرمى فريقي، لكن هذه هي كرة القدم".

وتعادل توتنام مع مانشستر سيتي بنتيجة 3-3، وسجل الجناح الكوري الجنوبي هدف ذاتيا في مرمى فريقه.

وتراجع سيتي للمركز الثالث بعد التعادل الثالث تواليا برصيد 30 نقطة بفارق 3 نقاط عن أرسنال المتصدر.

فيما ارتقى توتنام للمركز الخامس برصيد 27 نقطة وأوقف نزيف النقاط بعد 3 هزائم.

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