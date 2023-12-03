التشكيل - جواو فيليكس أساسي مع برشلونة.. وثلاثي في دفاع أتليتكو

أعلن كل من تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة ودييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلعب برشلونة مع أتليتكو مدريد على ملعب الأول في الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.

ويشهد تشكيل برشلونة مشاركة جواو فيليكس ضد ناديه الأصلي المعار من صفوفه، كما يلعب رونالد أراوخو كظهير أيمن.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: إنياكي بينيا.

الدفاع: رونالد أراوخو – جول كوندي – إنيجو مارتينيز – جواو كانسيلو.

الوسط: فرينكي دي يونج – إلكاي جوندوجان – بيدري.

الهجوم: رافنيا – روبت ليفاندوفسكي – جواو فيليكس.

ويلعب أتليتكو مدريد بثلاثي في خط الدفاع.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي

الحارس: يان أوبلاك.

الدفاع: أكسيل فيتسيل – خوسي ماريا خيمينيز – ماريو هيرموسو.

الوسط: ناهويل مولينا – ماركوس لورينتي – كوكي – رودريجو دي بول – رودريجو ريكيلمي.

الهجوم: أنتوان جريزمان – ألفارو موراتا.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة وبفارق الأهداف عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثالث.