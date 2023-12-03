هدف متأخر يمنح لـ ليفركوزن التعادل ضد دورتموند ويبقيه بدون خسارة في الموسم

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 20:43

كتب : FilGoal

باير ليفركوزن وبروسيا دورتموند

تعادل باير ليفركوزن مع بروسيا دورتموند بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأول في الجولة الـ 13 من الدوري الألماني.

سجل جوليان رييرسون هدف دورتموند الوحيد، بينما سجل فيكتور بونيفاس هدف ليفركوزن.

التعادل رفع رصيد ليفكوزن للنقطة الـ 35 بفارق ثلاث نقاط عن بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني والذي تأجلت مباراته ضد يونيون برلين.

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وارتفع رصيد دورتموند للنقطة الـ 25 في المركز الخامس.

واستمر ليفركوزن في كونه الفريق الوحيد في أوروبا الذي لم يتعرض للهزيمة في أي مباراة منذ بداية الموسم.

تقدم رييرسون بالهدف الأول لدورتموند في الدقيقة الخامسة بتسديدة بالقدم اليسرى بعد تمريرة من نيكلاس فولكروج.

وتعادل ليفركوزن بهدف رائع عن طريق فلوريان فيرتز قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء ولكن الهدف ألغي بسبب وجود حالة تسلل.

وفي الدقيقة الـ 79 تعادل بونيفيس لليفركوزن مستغلا تمريرة فيرتز ليضع الكرة في المرمى الخالي.

وسيلعب ليفركوزن مباراته المقبلة في الدوري ضد شتوتجارت خارج ملعبه، بينما سيلعب دورتموند ضد لايبزج على سيجنال إيدونا بارك.

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