تريزيجيه يشارك في خسارة قاتلة لطرابزون
الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 17:15
كتب : Filgoal Team
شارك محمود حسن "تريزيجيه" جناح طرابزون سبور في المباراة التي خسرها فريقه من قيصرى سبور في الوقت القاتل يوم الأحد.
وحل قيصرى ضيفا على طرابزون ضمن الجولة 14 من الدوري التركي.
وظهر تريزيجيه في التشكيل الأساسي لفريقه.
وهدد الدولي المصري مرمى قيصرى في أكثر من مناسبة خلال الشوط الأول.
وانتهى الشوط الأولى بنتيجة سلبية.
في الشوط الثاني حاول مهاجمو طرابزون هز شباك الفريق الضيف دون جدوى في ظل تألق الحارس والدفاع.
وقرر عبد الله أفجي مدرب طرابزون تبديل تريزيجيه في الدقيقة 78.
لكن ستيفان باهوكين سجل هدف الفوز القاتل لقيصرى سبور قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي.
وتجمد رصيد طرابزون عند 23 نقطة في المركز السادس.
بينما رفع قيصرى سبور رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث.
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