الاتحاد الإفريقي يعلن تدشين مركز كاف للأبحاث

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تدشين مركز أبحاث يهدف إلى تقديم الدعم للاتحادات الأعضاء في القارة ومشاريعها التنموية.

ويعطي مركز أبحاث كاف الأولوية للبحوث حول كرة القدم للشباب، وكرة القدم النسائية وإدارة كرة القدم والطب والأداء.

مركز أبحاث كاف هو مبادرة رئيسية من الاتحاد القاري، ويهدف إلى تزويد الاتحادات الأعضاء والمؤسسات البحثية في القارة بفرص التعاون لإجراء أبحاث حول كرة القدم الإفريقية.

سيكون تأثير هذا المركز البحثي هو تزويد أصحاب المصلحة في كرة القدم الإفريقية بقاعدة أدلة لتمكين مبادرات بناء القدرات القائمة على البيانات والسياق، وصنع القرار في كرة القدم الإفريقية لجميع مستويات اللعبة.

وأوضح كاف في بيان

سيركز مركز أبحاث كاف على كيفية جمع المعلومات واستخدامها. نظرا لأن البحث لعب دورًا مهمًا في تقدم كرة القدم في السنوات الأخيرة، فقد استثمر كاف في هذه الأداة الجديدة لمساعدة الاتحادات الأعضاء ونقابات المناطق.

وقالت سارة موكونا مديرة الاتحادات الأعضاء: "يهدف مركز أبحاث كاف إلى توفير معلومات تعتمد على البيانات حول كرة القدم الإفريقية. ستكون مهمتها إجراء بحث يوجه العمل، وجمع الأدلة للنظريات ذات الصلة بالسياق الإفريقي.

وأضافت "مع مركز أبحاث كاف، سنساهم في تطوير ونشر المعرفة على الاتحادات الأعضاء، وأصحاب المصلحة في كرة القدم الإفريقية".

وأُطلق مشروع تجريبي من خلال الاتحادات الإقليمية الست خلال الطبعة الثانية من البرنامج المدرسي الإفريقي لـ"كاف"، وهو فرصة فريدة للحصول على معلومات قائمة على السياق. سيستخدم هذا المشروع التجريبي البيانات المتاحة بالفعل لتوفير معلومات حول تجربة كرة القدم للشباب الأفارقة، وتأثير برنامج المدارس الإفريقية لـ"كاف".

في نهاية المرحلة الأولى من مشروع البحث، يخطط "كاف" لتحويل هياكله التنموية لتقديم الخدمات لجميع الاتحادات الأعضاء، من حيث الرياضة والإدارة.

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