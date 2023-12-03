قرعة كأس إنجلترا - صدام ناري بين ليفربول وأرسنال.. وغياب متوقع لـ صلاح والنني

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 15:41

كتب : FilGoal

محمد النني ومحمد صلاح قبل مباراة النيجر

يصطدم ليفربول بغريمه أرسنال على ملعب الأخير في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأقيمت قرعة الدور الثالث من المسابقة يوم الأحد وأسفرت عن مواجهات سهلة لمانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي.

ومن المتوقع غياب محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد النني لاعب وسط أرسنال عن اللقاء الذي سيقام قبل أيام قليلة من بطولة أمم إفريقيا.

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فموعد المباراة لم يتحدد بعد، لكنه سيكون في وسط الأسبوع الذي يبدأ يوم 1 يناير المقبل.

ولأن أرسنال سيواجه فولام في الدوري يوم الأحد 31 ديسمبر، ويلعب ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد يوم الاثنين 1 يناير، فمن المتوقع أن تلعب المباراة يوم الخميس 4 من الشهر نفسه، أو ربما السبت 6 أو الأحد 7.

ومن المرجح أن ينضم الثنائي لمعسكر منتخب مصر عقب مباراتي الدوري الإنجليزي.

وجاءت قرعة الدور الثالث على النحو التالي:

تشيلسي ضد بريستون نوث إند

أرسنال ضد ليفربول

توتنهام ضد بيرنلي

فولام ضد روثرهام يونايتد

نورويتش سيتي ضد كرو أو بريستول روفرز

وست هام ضد بريستول سيتي

مانشستر سيتي ضد هيدرسفيلد تاون

ويجان أثليتيك ضد مانشستر يونايتد

كريستال بالاس ضد إيفرتون

ميدلسبره ضد أستون فيلا

سندرلاند ضد نيوكاسل يونايتد

شيفيلد وينزداي ضد كارديف سيتي

هال سيتي ضد برمنجهام سيتي

نيوبورت أو بارنت ضد إيستلي أو ريدينج

بلايموث أرجايل ضد ساتون يونايتد

ميدستون يونايتد ضد ستيفيناج أو بورت فايل

كوفنتري سيتي ضد أكسفورد يونايتد

برينتفورد ضد ولفرهامبتون واندررز

كوينز بارك رينجرز ضد بورنموث

جيلينجهام ضد شيفيلد يونايتد

شروزبري تاون ضد ريكسهام أو يوفيل تاون

سوانسي سيتي ضد موركامب

بلاكبيرن روفرز ضد كامبريدج يونايتد

نوتنجهام فورست ضد بلاكبول أو فورست جرين روفر

ميلوول ضد ليستر سيتي

واتفورد ضد تشيسترفيلد أو ليتون أورينت

ويمبلدون أو رامسجيت ضد إبسويتش تاون

بيتربورو يونايتد ضد ليدز يونايتد

وست بروميتش ألبيون ضد ألدرشوت أو ستوكبورت

ساوثامبتون ضد ألفريتون تاون أو والسال

ستوك سيتي ضد برايتون

لوتون تاون ضد بولتون

يذكر أن مانشستر سيتي هو حامل لقب المسابقة.

أرسنال محمد صلاح ليفربول محمد النني كأس الاتحاد الإنجليزي
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