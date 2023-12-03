انتهت الدوري التركي - طرابزون (0)-(1) قيصري سبور.. هدف قاتل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة طرابزون سبور أمام قيصري سبور في الدوري التركي.

وشهد تشكيل طرابزون ظهور اسم محمود حسن "تريزيجيه" بشكل أساسي في اللقاء.

المباراة ضمن الجولة الـ14 من الدوري التركي.

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نهاية اللقاء

ق88: جووووووول قاتل لقيصرى سبور بواسطة ستيفان باهوكين

ق78: خروج تريزيجيه

ق60: الحظ يحرم طرابزون من التقدم بعد تسديدة بول أوناتشو القوية

ق54: تريزيجيه يسدد كرة قوية ومدافع قيصرى يتصدى

نهاية الشوط الأول

ق45+2: الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء

ق45: حكم المباراة يراجع تقنية الفيديو المساعد من أجل ركلة جزاء لطرابزون

ق38: خروج بيبي بسبب الإصابة

ق29: نيكولاس بيبي لاعب طرابزون يستكمل المباراة بعد تعرضه لإصابة قوية

ق23: تريزيجيه كاد أن يفتتح التسجيل لولا مرور كرته بجوار القائم

ق10: تمريرة رائعة من تريزيجيه لكن مدافع قيصرى سبور يشتت الكرة من منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة