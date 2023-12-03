اسكواش - هانيا الحمامي تحصد لقب هونج كونج للمرة الثانية على التوالي.. وفرج وصيف

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 14:32

كتب : محمد سمير

هانيا الحمامي - اسكواش

توجت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة بلقب هونج كونج المفتوحة للمرة الثانية على التوالي.

وتعتبر هونج كونج المفتوحة إحدى البطولات الكبرى في الموسم.

ولم تستغرق مواجهة النهائي بين هانيا الحمامي والأمريكية أماندا صبحي أكثر من 10 دقائق.

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إذ اضطرت أماندا صبحي للانسحاب بعد إصابة قوية تعرضت لها وقت تقدم هانيا بنتيجة 6-5 في الشوط الأول.

وحافظت هانيا الحمامي بذلك على لقبها للموسم الثاني على التوالي.

بينما خسر علي فرج لاعب وادي دجلة المباراة النهائية أمام النيوزلاندي بول كول بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

واستغرقت المباراة 82 دقيقة بعدما امتدت إلى خمسة أشواط.

ووصلت الإثارة ذروتها بعد التعادل 9-9 في الشوط الخامس والفاصل قبل أن يحصل كول على نقطتين متتاليتين.

وبذلك تفقد مصر التتويج بلقب هونج كونج المفتوحة على مستوى الرجال للمرة الأولى بعد هيمنة في آخر ست نسخ.

بينما رفعت مصر رصيدها إلى أربعة ألقاب على مستوى السيدات بثنائية هانيا الحمامي بالإضافة للقب لكل من نوران جوهر ونور الشربيني عامي 2016 و2017 على الترتيب.

اسكواش هانيا الحمامي علي فرج
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