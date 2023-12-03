حجازي يتحدث عن عودته المنتظرة للملاعب بعد غياب 6 أشهر

تحدث أحمد حجازي قائد اتحاد جدة عن مشاعره حول عودته للملاعب يوم الاثنين بعد 6 أشهر من الغياب بسبب الإصابة في الرباط الصليبي.

وتأكدت عودة حجازي للملاعب بتصريحات مدربه مارسيلو جاياردو الذي شدد على أن الدولي المصري سيشارك أمام سبهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا.

وقال حجازي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "أسعد لحظات لاعب كرة القدم هي اللعب، بالطبع سعيد جدا بالعودة".

وأضاف "عملت بشكل قوي واحترافي مع الطبيب الذي تعاملت معه وأتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد".

وتابع "اتحاد جدة يدخل كل مباراة للحفاظ على اسمه وتاريخه، بطولة دوري أبطال آسيا هامة للغاية بالنسبة للنادي، أسوة بباقي البطولات في هذه الفترة".

وأكمل "تاريخ نادي اتحاد جدة لا يقبل سوى الانتصار في كل مواجهة، كل مباراة مهمة بالنسبة لنا ونرغب في الانتصار وإنهاء مرحلة المجموعات في الصدارة".

ويتصدر النمور ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة، بينما يوجد سبهان أصفهان في الوصافة بعشر نقاط.

ويحل سبهان أصفهان ضيفا على اتحاد جدة في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا في مباراة ستشهد المشاركة الأولى لحجازي العائد من إصابة قطع في الرباط الصليبي.

وقال جاياردو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "أحمد حجازي جاهز وسيشارك أمام سبهان أصفهان، لمدة تتراوح من 45 دقيقة إلى 60 دقيقة".

وأضاف "لائحة البطولة للأسف تسمح بمشاركة 5 لاعبين أجانب فقط، وهذا الأمر يحد من إظهار كافة القدرات لكني أحترم اللوائح".

حجازي كان على موعد مع المشاركة في المباراة السابقة ضد أجمك الأوزبكي حين رافق باقي اللاعبين في الرحلة التي غادرت إلى طشقند استعدادًا لخوض مباراة الاثنين الماضي، لكنه لم يدخل قائمة المباراة.

ولن يتمكن أحمد حجازي قائد اتحاد جدة من المشاركة مع الفريق قبل كأس العالم للأندية سوى في هذه المباراة فقط.

ويحق لحجازي خوض مباراة دوري أبطال آسيا بسبب تسجيله في قائمة الفريق في البطولة.

لكنه لن يتمكن من خوض مباريات الدوري السعودي حتى يناير المقبل بسبب عدم تسجيله في قائمة الفريق بالدوري السعودي.

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مونديال الأندية؟

إلى ذلك، قدم نادي اتحاد جدة قائمته الأولية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي تضم 35 لاعبا، وتواجد فيها اسم أحمد حجازي، وفقا لجريدة الشرق الأوسط.

حجازي العائد من إصابة قطع في الرباط الصليبي عاد لتدريبات فريقه الجماعية بعد غياب دام 6 أشهر.

وأوضح التقرير أن القائمة تضم 10 أجانب بينهم حجازي الذي لم يلعب أي مباراة منذ مايو الماضي.

وأضاف التقرير أن مارسيلو جاياردو مدرب الفريق الجديد يراقب موقف حجازي عن كثب.

حجازي سيكون تحت المراقبة والرصد خلال تدريبات الفريق، تمهيداً لاتخاذه القرار النهائي بشأن تواجده في القائمة النهائية للفريق في كأس العالم للأندية، أو رفع اسمه منها في حال عدم جاهزيته بنسبة 100%.

وضمت القائمة الأولية لنادي الاتحاد 10 محترفين وهم: البرازيلي مارسيلو جروهي حارس المرمى، المصري أحمد حجازي، البرازيليون فيليبي، إيجور كورنادو وفابينيو، البرتغالي جوتا، الفرنسي نجولو كانتي، البرازيلي رومارينيو، المغربي عبدالرزاق حمد الله، بالإضافة إلى قائد الفريق النجم الفرنسي كريم بنزيمة.

ومن المقرر أن تضطر إدارة اتحاد جدة لتقليص هذا القائمة من اللاعبين إلى 23 لاعباً، وهي القائمة النهائية المسموح بها في البطولة رسمياً.

علماً بأن الموعد النهائي لإرسال القوائم النهائية لجميع الفرق المشاركة سيكون يوم 4 ديسمبر المقبل، بحسب التقرير.

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