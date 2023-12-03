تريزيجيه أساسي مع طرابزون ضد قيصري سبور في الدوري التركي

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 14:11

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور

يبدأ محمود حسن تريزيجيه أساسيا مع فريق طرابزون أمام قيصري سبور ضمن منافسات الدوري التركي.

تريزيجيه

النادي : طرابزون سبور

طرابزون سبور

ويستضيف طرابزون فريق قيصري سبور ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من المسابقة.

ويلعب تريزيجيه مباراته العاشرة في الدوري التركي هذا الموسم، بعد غيابه لأربع مباريات بسبب الإصابة.

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وساهم تريزيجيه في ثلاثة أهداف مع طرابزون سبور في الدوري التركي لهذا الموسم بتسجيل هدف وصناعة اثنين آخرين.

وتألق المحترف المصري في مباراة طرابزون سبور الأخيرة بتسجيل هدف وصناعة آخر باللقاء الذي انتهى بثلاثة أهداف لكل فريق.

ويتقاسم فريقا طرابزون سبور وقيصري سبور المركز الخامس برصيد 23 نقطة لكل منهما ويتفوق طرابزون بفارق الأهداف.

وتعادل كلا الفريقين في آخر جولة أقيمت من الدوري التركي.

ويبتعد الفريقان بفارق نقطتين فقط عن بشكتاش صاحب المركز الثالث.

بينما يتصدر جالاتاسراي ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن فناربخشة الذي خاض مباراة أقل.

طرابزون سبور محمود تريزيجيه الدوري التركي
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