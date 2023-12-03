مدرب اتحاد جدة يؤكد مشاركة حجازي أمام أصفهان يوم الاثنين

أكد مارسيلو جاياردو مدرب اتحاد جدة مشاركة مدافعه المصري أحمد حجازي في مباراة سبهان أصفهان الإيراني يوم الاثنين.

ويحل سبهان أصفهان ضيفا على اتحاد جدة في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا في مباراة ستشهد المشاركة الأولى لحجازي العائد من إصابة قطع في الرباط الصليبي.

وقال جاياردو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "أحمد حجازي جاهز وسيشارك أمام سبهان أصفهان، لمدة تتراوح من 45 دقيقة إلى 60 دقيقة".

وأضاف "لائحة البطولة للأسف تسمح بمشاركة 5 لاعبين أجانب فقط، وهذا الأمر يحد من إظهار كافة القدرات لكني أحترم اللوائح".

حجازي كان على موعد مع المشاركة في المباراة السابقة ضد أجمك الأوزبكي حين رافق باقي اللاعبين في الرحلة التي غادرت إلى طشقند استعدادًا لخوض مباراة الاثنين الماضي، لكنه لم يدخل قائمة المباراة.

وتابع المدرب الأرجنتيني "نفكر في تدوير اللاعبين ولكن الأهم ألا يتأثر الفريق، نريد أن نكون في كامل الجاهزية قبل كأس العالم للأندية بأفضل شكل ممكن".

ولن يتمكن أحمد حجازي قائد اتحاد جدة من المشاركة مع الفريق قبل كأس العالم للأندية سوى في هذه المباراة فقط.

ويحق لحجازي خوض مباراة دوري أبطال آسيا بسبب تسجيله في قائمة الفريق في البطولة.

لكنه لن يتمكن من خوض مباريات الدوري السعودي حتى يناير المقبل بسبب عدم تسجيله في قائمة الفريق بالدوري السعودي.

ويتصدر النمور ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة، بينما يوجد سبهان أصفهان في الوصافة بعشر نقاط.

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مونديال الأندية؟

إلى ذلك، قدم نادي اتحاد جدة قائمته الأولية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي تضم 35 لاعبا، وتواجد فيها اسم أحمد حجازي، وفقا لجريدة الشرق الأوسط.

حجازي العائد من إصابة قطع في الرباط الصليبي عاد لتدريبات فريقه الجماعية بعد غياب دام 6 أشهر.

وأوضح التقرير أن القائمة تضم 10 أجانب بينهم حجازي الذي لم يلعب أي مباراة منذ مايو الماضي.

وأضاف التقرير أن مارسيلو جاياردو مدرب الفريق الجديد يراقب موقف حجازي عن كثب.

حجازي سيكون تحت المراقبة والرصد خلال تدريبات الفريق، تمهيداً لاتخاذه القرار النهائي بشأن تواجده في القائمة النهائية للفريق في كأس العالم للأندية، أو رفع اسمه منها في حال عدم جاهزيته بنسبة 100%.

وضمت القائمة الأولية لنادي الاتحاد 10 محترفين وهم: البرازيلي مارسيلو جروهي حارس المرمى، المصري أحمد حجازي، البرازيليون فيليبي، إيجور كورنادو وفابينيو، البرتغالي جوتا، الفرنسي نجولو كانتي، البرازيلي رومارينيو، المغربي عبدالرزاق حمد الله، بالإضافة إلى قائد الفريق النجم الفرنسي كريم بنزيمة.

ومن المقرر أن تضطر إدارة اتحاد جدة لتقليص هذا القائمة من اللاعبين إلى 23 لاعباً، وهي القائمة النهائية المسموح بها في البطولة رسمياً.

علماً بأن الموعد النهائي لإرسال القوائم النهائية لجميع الفرق المشاركة سيكون يوم 4 ديسمبر المقبل، بحسب التقرير.

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