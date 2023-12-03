اسكواش - "مستعد للتحدي" كريم عبد الجواد يعلن إصابته بتمزق من الدرجة الثالثة

أعلن كريم عبد الجواد بطل الاسكواش إصابته بتمزق من الدرجة الثالثة في العضلة الخلفية للساق.

وكان عبد الجواد قد تعرض لإصابة خلال مواجهة البيروفي دييجو إلياس في ثمن نهائي بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، اضطرته للانسحاب وعدم استكمال المباراة.

وكتب عبد الجواد عبر حسابه الشخصي: "لسوء الحظ منذ بضعة أيام، تعرضت لتمزق من الدرجة الثالثة في العضلة الخلفية".

وتابع "كان بالتأكيد وقتا صعبا، لكنني أركز بالفعل على التعافي وتحقيق عودة قوية".

وكشف بطل العالم السابق للاسكواش "الآن أنا في المرحلة الأولى من التأهيل، أتبع إرشادات الطبيب وأعمل حاليا على استكشاف تقنيات تسهل من عملية الشفاء، الأمر يتطلب صبر ومثابرة، لكنني مصمم على بذل كل ما بوسعي لتحقيق الشفاء التام".

وأضاف "خلال تلك الفترة، أنا محظوظ لأنني أحظى بدعم عائلتي وفريقي الذين كانوا هناك من أجلي، وقدموا لي التشجيع والمساعدة لأبقى متحفزا، لم أكن لأتمكن من فعل ذلك بدونهم وبدون إصرارهم ودعمهم الذي لا نهاية له لأنه يعني العالم بالنسبة لي".

واختتم عبد الجواد تصريحاته "أدرك أن الطريق إلى التعافي سيكون رحلة تتطلب الالتزام، جسديا وذهنيا ولكنني مستعد للتحدي، أركز عقليا على العودة أقوى وأكثر إصرارا من أي وقت مضى".