الجزائر تستضيف معسكر فلسطين الإعدادي لكأس آسيا

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 13:21

كتب : FilGoal

الدعم الجماهيري لمنتخب فلسطين في مباراة أستراليا

سيخوض المنتخب الفلسطيني معسكره الإعدادي لبطولة كأس أمم آسيا 2023 في الجزائر.

ويستعد المنتخب الفلسطيني الذي تتعرض بلاده لعدوان غاشم للمشاركة في البطولة القارية التي تلعب في يناير 2024 بقطر.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم بيانا عبر موقعه جاء على النحو التالي:

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يسر الاتحاد الجزائري لكرة القدم الإعلان باستضافة الجزائر للمنتخب الفلسطيني الشقيق لإقامة معسكر تحضيري من 12 إلى 22 ديسمبر 2023، تحسبا لمشاركته في كأس أمم آسيا 2023.

اختار الاتحاد الجزائري لكرة القدم مدينة عنابة لاحتضان المعسكر التحضيري لأشقائنا الفلسطينيين.

وتنطلق بطولة كأس آسيا في قطر منتصف يناير المقبل.

ويتواجد المنتخب الفلسطيني ضمن المجموعة الثالثة رفقة الإمارات وإيران وهونج كونج.

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يذكر أن منتخب فلسطين لعب ضد أستراليا ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 بالكويت الشهر الماضي في مباراة تم نقلها من ملعبها الأصلي في الضفة الغربية بسبب العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

وتعادل منتخب فلسطين مع لبنان بدون أهداف في أولى جولات المرحلة الثانية للتصفيات المشتركة.

قبل أن يخسر بشق الأنفس أمام أستراليا في الجولة الثانية.

وتستكمل التصفيات في شهر مارس المقبل.

الجزائر فلسطين كأس أمم آسيا
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