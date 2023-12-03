نانت في بيان: أحد مشجعينا تعرض لجريمة قتل عمد قبل لقاء نيس

أعلن نادي نانت الفرنسي تعرض أحد مشجعيه للقتل قبل مباراة نيس في الدوري الفرنسي يوم السبت.

وكانت تقارير فرنسية قد خرجت عن تعرض أحد مشجعي نانت للقتل من قبل سيارة تحمل مشجعي نيس، قبل أن يؤكد النادي ذلك في بيان جاء على النحو التالي.

يشعر نادي نانت بالحزن بعدما علمنا أن أحد مشجعي الفريق تعرض للقتل قبل مباراة السبت ضد نيس، بالقرب من ملعب لا بوجوار.

انهار الشاب البالغ من العمر 31 عاما وأصيب في ظهره. ورغم تدخل خدمات الطوارئ، لم يتم إنقاذ المشجع.

لقد أعلنت النيابة العامة فتح التحقيق في جريمة القتل العمد. هناك العديد من التحقيقات مع الشهود جارية الآن وستستمر.

لا يسع النادي إلا أن يعرب عن أسفه على فقدان حياة شخص في مثل هذه الظروف.

يود نادي نانت أن يعرب عن خالص تعازيه لعائلة الضحية والمقربين منه.

لم يتهم البيان أحد، لكن جريدة Ouest-France كشفت ما حدث، حين أوضح تقريرها أن المشجع تعرض للطعن من قبل سائق سيارة أجرة كان يحمل مشجعي فريق نيس إلى لا بوجوار.

وقع الحادث قبل المباراة، وعلى الرغم من التدخل السريع للطوارئ في مكان الحادث، توفي مشجع نادي نانت بشكل مأساوي متأثرا بجراحه.

وكان الضحية عضوا في مجموعة لوار الشهيرة، وهي مجموعة المشجعين الأكثر حماسا في نانت، حسب التقرير.

فيما أكد المدعي العام في نانت النبأ في بيان: "قبل الساعة الثامنة مساءً بقليل، تعرضت عدة مركبات تقل مشجعي نيس لهجوم من قبل جماهير نانت، خلال هذه الأحداث، في ظروف لم يتم تحديدها بعد، انهار رجل يبلغ من العمر 31 عاما من مشجعي نادي نانت بعدما تعرض للطعن في ظهره".

وأوضحت الجريدة الفرنسية أن المشتبه به في الحادث فر في البداية قبل أن يسلم نفسه للسلطات.

وتمكن نانت من الفوز على منافسه نيس بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ14 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وظل نيس الفريق الوحيد في الدوري الفرنسي الذي لم يتلق أي هزيمة حتى الآن قبل أن يسقطه نانت.

ولم يحقق نانت أي فوز في الـ4 مباريات السابقة إذ خسر 3 مرات وتعادل في أخرى.

وشارك مصطفى محمد في المباراة حتى الدقيقة 82 تحت قيادة جوسلين جورفينيك المدير الفني الجديد لنانت.

بهذا الفوز ارتفع رصيد نانت للنقطة 18 في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد عند النقطة 29 في الوصافة.

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