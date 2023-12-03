تقرير: رابطة الدوري السعودي تجهز أجندة المواسم المقبلة من الآن

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 12:19

كتب : FilGoal

الدوري السعودي

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعمل مبكرا على تجهيز أجندة واضحة لمواسم عدة مقبلة، وليس لموسم واحد فقط.

ويحدث ذلك للمرة الأولى منذ إشهار رابطة الدوري في 2008.

وأوضح التقرير أن الكولومبي كارلو نهرا مدير المسابقات وعمليات كرة القدم في الرابطة سيطرح عبر اجتماع مع ممثلي الأندية يوم الأحد، التصور المبدئي لأجندة المواسم المقبلة.

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وسينعقد الاجتماع في الرياض بحضور الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي، ونعيم البكر رئيس لجنة المسابقات في اتحاد اللعبة.

وأضاف التقرير أن نهرا عقد ورشة عمل في صباح الأحد ليعرض خلالها تصوره، إلى جانب مناقشة ممثلي الأندية والاستماع إلى مقترحاتهم في الجوانب الفنية حول سبل تطوير الدوري.

وأشار التقرير إلى أن هناك أنديةً، أبدت عدم رضاها عن توقيت بعض المواجهات في الدوري، بينها المباريات التي تبدأ التاسعة مساءً، خاصةً في الشتاء.

وتستهدف الحكومة السعودية الوصول بالدوري السعودي للمحترفين إلى مصاف الدوريات الكبرى في العالم.

وجذب الدوري السعودي الأنظار في المواسم الأخيرة، خاصة حين انضم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر في الشتاء الماضي، وتبعه العديد من النجوم في الصيف.

ويستهدف المشروع نقل الأندية وتخصيصها بشكل عام إلى تحقيق قفزات نوعية بمختلف الرياضات في المملكة بحلول عام 2030، لصناعة جيل متميز رياضياً على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تطوير لعبة كرة القدم ومنافساتها بصورة خاصة لعدة أهداف مثل

- الوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم

- زيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويا

- رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات ريال

وسيعزز تخصيص الأندية الرياضية قيمة العلامات التجارية للأندية والجهات المستثمرة، ويسهم في الترويج لها محلياً ودولياً، علماً أن الأندية الرياضية السعودية تشكل فرصاً تجارية واعدة مدعومة بأنظمة تجعل منها علامات تجارية مميزة تحقق أرباحاً مجزية.

وتساهم استراتيجية دعم الأندية وإجراءاتها في تهيئة الأندية للوصول إلى مرحلة التخصيص وكذلك يساهم المشروع في رفع جودة الحياة وتطوير البنية التحتية وزيادة ممارسة الرياضة في المجتمع ويهدف مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية إلى تحقيق أعلى معايير الحوكمة والاستدامة المالية والإدارية ورفع مستوى المنافسة والقدرة على استقطاب أبرز الرياضيين العالميين ويستهدف مسار نقل الملكية نقل الأندية الرياضية إلى عدد من الجهات التنموية والاستثمارية، أما مسار تخصيص الأندية معني بطرح عدد من الأندية الرياضية لاستثمار القطاع الخاص.

الدوري السعودي
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