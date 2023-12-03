أتليتكو مدريد ضيفا على برشلونة لأجل ما لم يحدث منذ أكثر من 17 عاما

يحل أتليتكو مدريد ضيفا على برشلونة على ملعب المونتجويك في تمام العاشرة من مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.

ويتقاسم الفريقان المركز الثالث بالدوري برصيد 31 نقطة وبفارق سبع نقاط عن الصدارة، ولكن لأتليتكو مدريد مباراة أقل.

وبالرغم أن المباراة ستقام على ملعب المونتجويك بسبب إصلاحات كامب نو معقل برشلونة الشهير، إلا أن أتليتكو مدريد يعاني في السنوات الأخيرة من الفوز في كتالونيا.

ويسعى أتليتكو مدريد لكسر عقدة مستمرة منذ أكثر من 17 عاما وتحديدا منذ 17 عاما و9 أشهر و28 يوما وقت تاريخ آخر فوز لفريق العاصمة الإسبانية على برشلونة بمعقل الفريق الكتالوني.

وتغلب وقتها أتليتكو مدريد على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري لموسم 2005-2006 وكان ذلك بتاريخ 5 فبراير 2006.

تفوق كتالوني

يتفوق برشلونة على أتليتكو مدريد في تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين في مسابقة الدوري.

ونجح فريق برشلونة الموسم الماضي من الدوري في تحقيق الفوز ذهابا وإيابا على أتليتكو مدريد.

وحقق برشلونة الفوز بآخر ثلاث مواجهات مباشرة أمام أتليتكو مدريد والتي جمعت بين الفريقين في الدوري.

ويعود آخر انتصار لأتليتكو مدريد على برشلونة في أكتوبر 2021 بالدور الأول من دوري موسم 2021 - 2022.

وحقق فريق العاصمة وقتها الفوز على برشلونة بهدفين دون مقابل.

الموسم الحالي

رغم تقاسم الفريقان المركز الثالث برصيد 31 نقطة (ولأتليتكو مدريد مباراة أقل) إلى أن أتليتكو مدريد قد حقق الفوز في عشر مباريات مقابل تسعة فقط لبرشلونة.

بينما تعادل برشلونة أربع مرات آخرها أمام رايو فايكانو بالجولة الأخيرة، أما أتليتكو مدريد فتعادل مرة وحيد.

وبآخر خمس جولات خاضهم الفريقان، حقق أتليتكو مدريد الفوز في أربع مواجهات مقابل خسارة وحيدة كانت أمام لاس بالماس.

أما برشلونة فتعادل أمام رايو فايكانو بالجولة الأخيرة وخسر أمام ريال مدريد ضمن آخر خمس جولات في الدوري.

ويتقاسم فريقا ريال مدريد وجيرونا صدارة جدول الترتيب برصيد 38 نقطة لكل منهما من 15 مباراة.