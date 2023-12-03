في الـ44 من عمره.. الياباني شينجي أونو ينهي مسيرته الكروية

لعب الياباني شينجي أونو مباراته الأخيرة في مسيرته الكروية واعتزل رسميا في الـ44 من عمره.

كان أونو قد أعلن في أواخر سبتمبر الماضي أنه سينهي مسيرته الكروية التي استمرت 25 عاما في نهاية الموسم.

وبالفعل لعب أونو مع فريقه هوكايدو كونسادول سابورو ضد أوراوا يوم الأحد، في ختام موسم الدوري الياباني.

وأعلن اللاعب نيته في الاعتزال حين احتفل ناديه كونسادول سابورو بعيد ميلاده الـ44، لينهي المسيرة التي بدأت في 1998.

وقتها قال أونو في بيان: "قدماي، اللتان كانتا رفيقتي لمدة 39 عاما منذ أن اكتشفت كرة القدم لأول مرة، تطلبان مني أن أتركهما يرتاحان، لذلك قررت التوقف عن لعب كرة القدم في نهاية الموسم".

بدأ أونو مسيرته الاحترافية مع نادي أوراوا ريد دايموندز عام 1998 وتم ضمه إلى تشكيلة المدرب تاكيشي أوكادا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في فرنسا في وقت لاحق من ذلك العام عندما كان يبلغ من العمر 18 عاماً، حسب موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

كان صانع الألعاب الموهوب لاعبا أساسيا في الفريق الذي وصل إلى نهائي كأس العالم تحت 20 عاماً في نيجيريا عام 1999، وشارك في 56 مباراة مع منتخب اليابان الأول، بما في ذلك خلال مشوار البلاد الناجح في كأس آسيا 2000.

انتقل أونو إلى فينورد في هولندا عام 2001 وفاز بكأس الاتحاد الأوروبي عام 2002، عندما فاز على بروسيا دورتموند في النهائي.

وكان في تلك الفترة أيضاً عضواً في تشكيلة اليابان تحت قيادة فيليب تروسييه عندما شاركت البلاد في استضافة كأس العالم 2002، حيث قدم مستويات جعلته يتوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا.

منذ ذلك الحين، لعب أونو، الذي كان أيضا جزءا من تشكيلة اليابان لكأس العالم 2006، مع نادي شيميزو بولس قبل أن يبدأ فترة مدتها 5 سنوات مع كونسادول سابورو في عام 2014. وعاد لذات النادي عام 2021 بعد فترة مع نادي ريوكيو.

يذكر أن شينجي بالدوري الأسترالي مع ويسترن سيدني وندررز في عام 2013، كما حصد لقب الدوري الياباني ودوري أبطال آسيا مع أوراوا ريد دياموندز.

وتوج بكأس آسيا 2000 مع اليابان، فيما ظهر شينجي في 3 نهائيات لكأس العالم، واختتم مسيرته الدولية بـ56 مباراة دولية، مسجلا 6 أهداف.

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