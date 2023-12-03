كرة سلة - تصفيات الأولمبياد.. رجال وسيدات مصر في نصف نهائي كأس إفريقيا

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 10:48

كتب : محمد سمير

ميدو طه - منتخب مصر 3×3 كرة سلة

تختتم مساء اليوم الخميس منافسات كأس إفريقيا لرجال وسيدات كرة السلة بنظام 3×3 والمؤهلة للمرحلة الثانية من تصفيات الأولمبياد.

ويتأهل بطل الرجال وبطل السيدات إلى المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وحسم منتخبا مصر للرجال والسيدات تأهلهما إلى نصف نهائي كأس إفريقيا بحثا عن اللقب.

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وتصدر منتخب الرجال دور المجموعات بالعلامة الكاملة بعد الفوز على نيجيريا والجزائر وأوغندا.

ويلعب منتخب الرجال نصف النهائي في السادسة إلا عشر دقائق من مساء اليوم بالمنافسات المقامة في استاد القاهرة.

وحال الوصول إلى النهائي يقام في الثامنة والربع مساء.

ويمثل منتخب الرجال كل من عمرو زهران وأحمد ياسر عبد الوهاب وميدو طه ورامي إبراهيم.

بينما منتخب السيدات بعد تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة بعد الفوز على منتخبات نيجيريا والجزائر وأوغندا.

ويلعب منتخب السيدات في نصف النهائي أمام المتأهل من مواجهة الجزائر ضد بنين.

وتقام مباراة نصف النهائي في تمام الخامسة مساء بينما النهائي في الثامنة إلا عشر دقائق.

ويمثل منتخب السيدات كل من ثريا محمد ونادين سلعاوي ورنيم الجداوي ونور طلعت.

ويشارك بطل إفريقيا للرجال والسيدات في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس.

ويقام المسار الأول بمشاركة 8 منتخبات ويتأهل البطل فقط إلى الأولمبياد ولم يتم تحديد موعد أو مكان إقامة ذلك المسار.

أما المسار الثاني فيقام من 3 إلى 5 مايو المقبل في اليابان بمشاركة 8 منتخبات بينهم بطل إفريقيا من البطولة المقامة في القاهرة.

ويتأهل من ذلك المسار منتخب وحيد إلى أولمبياد باريس.

أما المسار الثالث والأخير فيقام خلال الفترة من 23 إلى 26 مايو في المجر بمشاركة 16 منتخبا ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الأولمبياد.

وتقام منافسات كرة السلة 3×3 في الأولمبياد بمشاركة ثمانية منتخبات.

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