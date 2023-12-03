إيدي هاو عن إصابة بوب.. وأداء دوبرافكا وأمر أعطاهم الثقة

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 01:07

كتب : FilGoal

إيدي هاو مدرب نيوكاسل

علق إيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل على إصابة حارس مرماه بوب خلال مباراة مانشستر يونايد في اللقاء الذي جمعهما في الجول الـ14 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسقط مانشستر يونايتد بعد 3 انتصارات متتالية على يد مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد.

وقال هاو لشبكة "تي إن تي" البريطانية: "ستكون ضربة قوية لنا إذا فقدنا بوب لأي فترة من الوقت، يبدو أن إصابته بسيطة حقا، ولكن الأمر بدا وكأنه خلع في كتفه بعد أحد الإنقاذات".

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وأضاف "جاء مارتن دوبرافكا في موقف صعب قبل عشر دقائق من نهاية المباراة، والفارق كان هدفا وهو أمر ليس جيدا بالنسبة لحارس المرمى، لذا يجب أن أهنئه على أدائه الجيد".

وأنهى حديثه قائلا" "أشعر بسعادة كبيرة بسبب أداء اللاعبين، لقد كان مستوانا الذي قدمناه ضد ثلاثة فرق كبرى رائعا أمام كل من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وتشيلسي، وهذا سيمنحنا الثقة، وعندما نستعيد بعض اللاعبين يمكننا المضي قدما أكثر".

وانقض نيوكاسل على المركز الخامس برصيد 26 نقطة، بصورة مؤقتة لحين تحدد نتيجة مواجهة توتنام هوتسبر (26 نقطة أيضا) مع مانشستر سيتي الثاني برصيد 29 نقطة.

بينما تركت الخسارة يونايتد في المركز السابع برصيد 24 نقطة بعد إيقافها لـ 3 انتصارات متتالية في الدوري.

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