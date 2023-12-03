توديبو: برشلونة كان يمنعنا من لمس ميسي في التدريبات

كشف جان كلير توديبو مدافع فريق نيس الفرنسي الحالي والسابق لبرشلونة الإسباني، أن النادي الكتالوني كان يمنع أي لاعب من لمس ليونيل ميسي أسطورة كرة القدم.

وقال توديبو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "برشلونة منعنا من لمس ميسي مطلقا في التدريبات، يبدو الأمر جنونيا، لكنه حقيقي".

وأضاف "كان يجب علينا أن نكون حذرين معه، لقد كانت قاعدة مفهومة بالنسبة لي".

وأنهى حديثه قائلا: "هذه القاعدة طبيعية لأن ميسي هو الأفضل ولا تريد أن تؤذيه أبدا".

وانتقل توديبو إلى برشلونة في شتاء موسم 2019-2020 قادما من تولوز الفرنسي مقابل مليون يورو ومنه انتقل إلى عدة أندية على سبيل الإعارة وهم شالكة الألماني وبنفيكا البرتغالي ونيس.

وتعاقد معه نيس بشكل نهائي مقابل 8,5 مليون يورو في الانتقالات الصيفية لموسم 2021-2022.

ولعب مع برشلونة في 5 مباريات فقط.

ويحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الفرنسي حاليا برصيد 29 نقطة ولم يستقبل سوى 5 أهداف ليكون خط الدفاع الأقوى في فرنسا.