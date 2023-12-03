عامر حسين يكشف موعد خوض الأهلي لمؤجلاته في الدوري

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة موعد خوض الأهلي لمؤجلاته في الدوري المصري.

وتأجلت مباراتي الأهلي ضد زد والاتحاد بسبب المشاركة في دوري أبطال إفريقيا ثم كأس العالم للأندية.

وقال عامر حسين عبر أون تايم سبورتس 1: "الأهلي سيخوض المباريات المؤجلة له في الدوري بعد أمم إفريقيا وهي ضد بلدية المحلة وزد والاتحاد والزمالك".

وأضاف "الأهلي بعد ذلك لديه مباراة واحدة في الدوري بعد السوبر المحلي".

وبذلك لن يخوض الأهلي أي مباراة في الدوري المصري بشهر ديسمبر الجاري.

حيث سيلتقي مع شباب بلوزداد يوم 8 ديسمبر الجاري في الجولة الثالثة من دوري الأبطال.

ثم يسافر الفريق للمشاركة في كأس العالم للأندية بالسعودية حيث ينتظر الفائز من لقاء أوكلاند سيتي واتحاد جدة في الدور الثاني.

ثم ينتقل إلى الإمارات لخوض كأس السوبر المصري بنظامه الجديد، حيث سيواجه سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي أولا يوم 25 ديسمبر.

وستكون أول مباراة للأهلي في الدوري أمام فاركو يوم 2 يناير 2024 لحساب الجولة 11 من المسابقة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري برصيد 14 نقطة ولديه مباراة مؤجلة بالفعل ضد بلدية المحلة.

وتحدد موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك من قبل لحساب الجولة العاشرة يوم 15 فبراير 2024.