Gaming - طرح الإعلان التشويقي للمسلسل الواقعي للعبة Fallout

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 00:34

كتب : FilGoal

fallout

أصدرت شبكة أمازون للأعمال المرئية، Amazon Prime Video العرض الترويجي الأول من نوعه للمسلسل الواقعي للعبة Fallout، والذي يحكي عن قصة البشر بعد 200 سنة من حرب نووية دمرت العالم.

يخرج المسلسل "جوناثان نولان" شقيق المخرج كريستوفر نولان مخرج ثلاثية The Dark Knight.

من أعمال جوناثان نولان السابقة فيلم Memento بالتعاون مع شقيقه كريس، و مسلسل West World، والذي حاز على إعجاب النقاد واشتهر بقصته المعقدة وأفكاره الفلسفية العميقة.

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ساعد في إنتاج إخراج المسلسل والسيناريو والحوارات ايضًا "تود هاورد" مخرج ألعاب Fallout الثلاثة الأخيرة، والعقل المدبر خلف ألعاب شركة Bethesda في الفترة الأخيرة.

يعرض المسلسل في 12 أبريل القادم على شبكة Amazon Prime Video، بنظام حلقة أسبوعية، وسيمتد الموسم الأول إلى 8 حلقات، أما القصة فتدور حول شخصية تدى لوسي، تخرج من مخابئ شركة Vault Tech المحصنة بعد 200 عام من دخول البشر إليها، تكون ضمن جيل لم شيهد الحياة بالخارج من قبل.

في أعقاب الحرب المدمرة، مات من مات وبقي من بقى من البشر والمخلوقات الحية، حيث تشوه من بقي وظهرت مخلوقات جديدة بفعل هذا التحور النووي والتشوهات الجينية. المسلسل يجمع بين الدراما والسخرية الديستوبية، ويأخذنا إلى مدينة لوس أنجيلوس في نسخة لم نرها من قبل.

وصف المسلسل على شبكة Amazon Prime Video كما يلي:

استنادًا إلى واحدة من أعظم سلاسل ألعاب الفيديو على الإطلاق، فإن Fallout هي قصة من يملكون ومن لا يملكون في عالم لم يبق فيه أي شيء تقريبًا. بعد 200 عام من نهاية العالم، يضطر سكان الملاجئ الفاخرة إلى العودة إلى الجحيم المشع الذي تركه أسلافهم وراءهم - ويشعرون بالصدمة عندما يكتشفون عالمًا معقدًا بشكل لا يصدق وغريبًا وعنيفًا للغاية في انتظارهم. من المنتجين التنفيذيين جوناثان نولان وليزا جوي، مبدعي Westworld، بطولة إيلا بورنيل وآرون موتن ووالتون جوجينز والمزيد. يصل في 12 أبريل على Prime Video.

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