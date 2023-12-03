في ليلة عودة بن ناصر.. مانيان يصنع ويوفيتش يسجل وميلان يفوز على فروسينوني

واصل ميلان تحقيق الانتصارات في الدوري وفاز على فروسينوني بنتيجة 3-1 في الجولة 14 من الدوري الإيطالي.

سجل أهداف ميلان: لوكا يوفيتش وكريستيان بوليسيتش وفيكايو توموري، فيما سجل ماركو بيرشانيني هدف فروسينوني الوحيد.

وصنع مايك مانيان حارس ميلان الهدف الثاني في اللقاء ليكون الحارس الوحيد في الدوريات الخمس الكبرى الذي يصنع هدفا واحدا على الأقل في آخر 3 مواسم.

وارتفع رصيد ميلان لـ 29 نقطة في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن إنتر بشكل مؤقت.

فيما توقف رصيد فروسينوني عند 18 نقطة في المركز الـ 11.

"محارب الصحراء يعود من جديد" بعد غياب طويل بسبب الإصابة.. النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر يدخل بديلاً في مباراة اليوم #ميلان_فروسينوني#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/atqNNHz9Sa — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 2, 2023

وصف المباراة

كاد يونس موسى أن يسجل هدفا في الدقيقة 35 لكن سدد كرة ارتطمت بالقائم الأيسر.

وقبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول سجل لوكا يوفيتش أول أهدافه مع ميلان بكرة على الطائر.

وبعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني ارسل مانيان كرة طولية صوب بوليسيتش الذي روض الكرة وانفرد وسدد في الشباك مضيفا الهدف الثاني للروسونيري.

وبعد عرضية من ثيو هيرنانديز سجل فيكايو توموري برأسية الهدف الثالث قبل 16 دقيقة على نهاية اللقاء.

وشهد اللقاء مشاركة الجزائري إسماعيل بن ناصر كبديل في الدقيقة 78 لأول مرة الموسم الجاري بعد تعاقيه من الإصابة التي لحقت به في مباراة إنتر بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وفي الدقيقة 82 أرسل ماركو بيرشناني ركلة حرة مباشرة مرت من الجميع وباغتت مانيان لتسكن الشباك ومقلصا الفارق لتنتهي المباراة بفوز الروسونيري.

وشارك كامادرا للبالغ 15 عاما للمباراة الثانية على التوالي كبديل بعدما شارك وكسر الرقم القياسي أمام فيورنتينا بالجولة الماضية.