بعد 13 مباراة دون هزيمة.. نانت يُسقط نيس لأول مرة في الدوري بمشاركة مصطفى محمد

تمكن نانت من الفوز على منافسه نيس بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ14 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وظل نيس الفريق الوحيد في الدوري الفرنسي الذي لم يتلق أي هزيمة حتى الآن قبل أن يسقطه نانت.

ولم يحقق نانت أي فوز في الـ4 مباريات السابقة إذ خسر 3 مرات وتعادل في أخرى

وشارك مصطفى محمد في المباراة حتى الدقيقة 82 تحت قيادة جوسلين جورفينيك المدير الفني الجديد لنانت.

بهذا الفوز ارتفع رصيد نانت للنقطة 18 في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد عند النقطة 29 في الوصافة.

شوط إنقاذات لافون

في الشوط الأول كان أبرز شيء هو إنقاذات ألبا لافون حارس مرمى فريق نانت، لكن قبل ذلك في الدقيقة الرابعة أهدر مصطفى محمد هجمة بعدما كان في مواجهة المدافع الأخير لنيس وسدد محمد بقوة لكن ارتطمت في قلب الدفاع وتحصل على ركنية.

البداية كانت من ضربة ركنية في الدقيقة 9 تمكن دانتي لاعب نيس من تسديد رأسية قوية تصدى لها لافون بصعوبة.

وبعد دقيقة واحدة تصدى لافون لتسديدة صعبة من كيفرن تورام على حدود منطقة الجزاء.

هدف عكس مجريات المباراة

سجل فلورين مولي الهدف الوحيد لنانت في الدقيقة 25 بعد متابعته لتصدي مارسين بولكا حارس مرمى نيس ليحرزها مولي بنجاح في أقصى ارتفاع للمرمى.

وفي الدقيقة 44 عاد لافون ليمارس إنقاذاته المفضلة، تيريم موفي لاعب نيس لعب رأسية قوية من ضربة ركنية تمكن لافون من التصدي لها.

لافون يحافظ على فوز نانت

في الشوط الثاني حاول نانت أن يخطف هدف ليوسع الفارق مع نيس، في الدقيقة 63 سدد دوجلاس أوجوستو كرة قوية ارتطمت في العارضة، ولمست يد مدافع نيس على خط المرمى لكن لم يعد حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو.

في نفس الهجمة بعدها بدقيقة أنقذ لافون تسديدة قوية من تيريم موفي لاعب نيس.

في الدقيقة 82 خرج مصطفى محمد ودخل عبد القادر بامبا بدلا منه.

وبذلك كسر نانت سلسلة الـ4 مباريات دون تحقيق أي انتصار وجاء ذلك ضد نيس الذي لم يخسر من قبل في الموسم الحالي في الدوري.