سلسلة لم تستمر طويلا.. نيوكاسل يوقف مانشستر يونايتد وماجواير يفسد التعادل

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 00:18

كتب : FilGoal

أنتوني جوردون - نيوكاسل

سقط مانشستر يونايتد بعد 3 انتصارات متتالية على يد مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

البداية أتت بتسديدة من برونو جيماريش لاعب نيوكاسل يونايتد من داخل منطقة الجزاء ارتدت من جسد المدافع هاري ماجواير في الدقيقة 9.

وفي الدقيقة 11 ارتد يونايتد بهجمة من أليخاندرو جارناتشو ليسدد ولكن تصدى الحارس نيك بوب.

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وأنقذ أندريه أونانا هدفا محققا من تسديدة لميجيل ألميرون في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 20 سدد ألكساندر إيزاك كرة مرت بجوار القائم، وتلاه جمال لاسيليس في الدقيقة 21 برأسية من ركنية فوق العارضة.

وارتطمت ركلة حرة من كيران تريبيير في الدقيقة 39 بالعارضة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وأتى الهدف الأول في الدقيقة 56 بتسديدة من أنتوني جوردون بعد تمريرة حاسمة من كيران تريبيير.

وسدد فابيان شار مدافع نيوكاسل على حدود المنطقة في الدقيقة 58 لتمر الكرة فوق العارضة.

وفي الدقيقة 61 حل راسموس هويلوند وأنتوني بدلا من أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد.

ثم حل سيرخيو ريجيلون ونور الدين أمرابط بدلا من آرون وان بيساكا وكوبي ماينو في الدقيقة 80.

وخرج نيك بوب حارس مرمى نيوكاسل مصابا وحل مارتن دوبرافكا بدلا منه في الدقيقة 86.

وأدرك يونايتد التعادل بهدف أنتوني في الدقيقة 88، ولكن هاري ماجواير كان متداخلا في اللعبة ليتم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

الخسارة تركت يونايتد في المركز السابع برصيد 24 نقطة بعد إيقافها لـ 3 انتصارات متتالية في الدوري.

فيما انقض نيوكاسل على المركز الخامس برصيد 26 نقطة، بصورة مؤقتة لحين تحدد نتيجة مواجهة توتنام هوتسبر (26 نقطة أيضا) مع مانشستر سيتي الثاني برصيد 29 نقطة.

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