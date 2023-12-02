Gaming - تخفيضات نهاية العام.. تعرف على أفضل الأسعار للألعاب على متجر بلايستيشن

بدأت سوني تخفيضات نهاية العام، والتي تستمر حتى يوم 12 ديسمبر الحالي، وتصل التخفيضات إلى 75% على بعض الألعاب.

وجمع لكم FilGoal.com قائمة بأهم الألعاب التي طبق عليها التخفيض مع سعرها الأصلي بين الأقواس.

Far Cry 6 Deluxe Edition: 22$ (السعر الأصلي 85$)

Hogwarts Legacy Deluxe Edition: 48$ (السعر الأصلي 80$)

FC 24 Ultimate Edition PS4 +PS5: 50$ (السعر الأصلي 100$)

ِMonster Hunter PS4/PS5 23$ (السعر الأصلي 45$)

Ghost of Tsushima: Director’s Cut PS4:29.39$ (السعر الأصلي 70$)

Ghost of Tsushima: Director’s Cut Ps5: 39$ (السعر الأصلي 80$)

Alan Wake Remastered: 11.24$( السعر الأصلي 22.49$)

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition: 30$ (السعر الأصلي 100$)

Ratchet & Clank Rift Apart : 40$ (السعر الأصلي80$)

Resident Evil Village Gold Edition PS4 & PS5: 18$ (السعر الأصلي 45$)

Uncharted Legacy Of Thieves: 22$ (السعر الأصلي 55$)

ملحوظة: هذه الأسعار طبقًا للمتجر السعودي لبلايستيشن، وكل النسخ رقمية بطبيعة الحال. كما أن بعض الألعاب المتضمنة في القائمة هي نسخ فاخرة قد تجد أن أسعار النسخ العادية منها مناسبة أكثر لك خارج التخفيض، لذا تحقق من ذلك قبل الشراء.

هناك أيضًا بعض الألعاب المحظورة في المتجر السعودي، لذا يفضل أن تتفقد كل المتاجر عند بحثك عن لعبتك المفضلة أو لعبة معينة تريد شرائها ضمن التخفيضات.

تأتي هذه التخفيضات بعد موسم تخفيضات سابق باسم تخفيضات Black Friday، وتعتبر هذه التخفيضات مواسم مناسبة للشراء للجميع، فمعظم الألعاب تحصل على تخفيض في سعرها فيما عدا الألعاب الناجحة جدًا، أو الألعاب التي لم يمضي الكثير على إصدارها.

طريقة أخرى لتوفير المال هي الاشتراك في خدمات Xbox/PC game pass و PS Plus Extra، حيث توفر كلتا الخدمات مكتبة ضخمة من الألعاب بشكل مجاني لمشتركيها.