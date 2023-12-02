يورو 2024 - جيرو: إذا فزنا باللقب سأعتزل اللعب دوليا

السبت، 02 ديسمبر 2023 - 23:47

كتب : FilGoal

أولفيه جيرو يحتفل بهدفه مع فرنسا أمام بولندا

كشف أوليفييه جيرو مهاجم منتخب فرنسا احتمالية اعتزاله اللعب دوليا بعد نهائيات يورو 2024.

وتواجد منتخب فرنسا في مجموعة تضم هولندا والنمسا والمنتخب الفائز من المسار 1 في الملحق بشهر مارس المقبل.

وقال جيرو عبر شبكة راديو مونت كارلو: "أفتقد بطولة اليورو، إذا فزنا باللقب سأعتزل اللعب دوليا، وحتى إذا ودعنا مبكرا".

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وأضاف "أستمتع بكل لحظة، قلت للاعبين إذا فزنا بلقب كأس العالم 2022 سأعتزل، لكنني جائع للفوز بالألقاب مع بلادي".

وأتم "لدي الكثير من الأمل والطموح، إذا سارت الأمور جيدا ربما يكون ذلك ممكنا".

وخسر جيرو لقب يورو 2016 ضد البرتغال، وودع الديوك بشكل مفاجئ في يورو 2020.

ويعد جيرو الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا برصيد 56 هدفا سجلها في 129 مباراة دولية.

المهاجم البالغ 37 عاما شارك الموسم الجاري في 16 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 3.

أوليفييه جيرو فرنسا يورو 2024
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