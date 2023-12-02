معتمد جمال: عملنا مع اللاعبين على الجانب النفسي أكثر من الفني

السبت، 02 ديسمبر 2023 - 23:33

كتب : FilGoal

معتمد جمال - مدرب الزمالك

شدد متمد جمال مدرب الزمالك على أنه عمل مع اللاعبين على الجانب النفسي أكثر من الفني خلال الفترة الماضية وكان ذلك مفتاح الفوز في آخر 3 مواجهات.

ويستعد الزمالك لمواجهة سوار الغيني غدا الأحد في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال جمال عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "تحدثنا مع اللاعبين على ضرورة البناء على المباريات الماضية ونستمر في الفوز لكي لا نعود للبداية ولماذا لا تصحب الثلاث مباريات الذين فزنا بهم 4 أو 5 أو حتى 20 على التوالي؟".

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وتابع "اللاعبون يصدقون ما نقوله لهم وعملنا بشكل أكبر على العامل النفسي لأنهم بالفعل لاعبين كبار وإمكانياتهم كبيرة".

وأضاف "نعمل بجد ونقدم كل ما لدينا وأقول للجماهير إن الجهاز الفني واللاعبين لن يبخلوا بنقطة عرق واحدة من أجل النادي".

وأتم "مجلس إدارة النادي لا يتأخر علينا في أي شيء ونتمنى أن نكون عند حسن ظنكم".

وكان الزمالك قد فاز في المباراة الأولى على أبو سليم الليبي بهدف دون مقابل، بينما تعرض سوار للخسارة من ساجرادا الأنجولي.

وتقام المباراة على استاد السلام في القاهرة بسبب عدم اعتماد الاتحاد الإفريقي لملاعب غينيا.

الزمالك معتمد جمال
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