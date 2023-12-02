يورو 2024 – مدرب كرواتيا: بلا شك لدينا أصعب مجموعة ممكنة

السبت، 02 ديسمبر 2023 - 23:16

كتب : FilGoal

زلاتكو داليتش - كرواتيا

قيّم زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا، قرعة بطولة يورو 2024 التي أوقعت كرواتيا مع كل من إسبانيا وإيطاليا وألبانيا.

وقال داليتش عقب إجراء القرعة للصحفيين: "بلا شك لدينا أصعب مجموعة ممكنة، نلعب ضد بطل أوروبا والفائز الحالي بدوري الأمم الأوروبية".

وأضاف "ستكون لدينا مهمة صعبة للغاية، ولكن آمل أن نتمكن من التغلب على الصعاب كما فعلنا دائما".

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وأكمل "هدفنا هو التأهل عمن المجموعة، للوصول إلى مرحلة خروج المغلوب من المسابقة، سيكون الأمر صعبا وغير مؤكد، ولا ينبغي لنا أن نقلل من ألبانيا، التي قدمت أداء جيدا للغاية في مرحلة التصفيات".

وتابع "سنفتتح مباريات المجموعة ضد إسبانيا في برلين وفي المباراة الحاسمة على الأرجح سنلعب ضد إيطاليا".

وأنهى حديثه قائلا: "معاناة كرواتيا في الوقت الإضافي؟ ستكون الأمور غير مريحة وصعبة ومقاتلة، لكننا اعتدنا عليها، أمامنا ستة أشهر، بدأنا الاستعدادات شيئا فشيئا، وآمل أن نتمكن من تحقيق أهدافنا".

وأقيمت اليوم قرعة يورو 2024 في مدينة هامبورج الألمانية.

وتقام البطولة في ألمانيا خلال شهر يونيو المقبل من عام 2024.

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