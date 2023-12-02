أنشيلوتي: كارباخال يعاني من حمل زائد.. ولا بديل لـ كروس

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على أنه لا يراهن على أي لاعب بفريقه خلال الموسم الحالي ويركز فقط على العمل الجماعي.

وحقق ريال مدريد الفوز على غرناطة بهدفين دون مقابل في الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كارباخال يعاني من حمل زائد وسيخضع لفحوصات غدا".

وتابع "براهيم دياز لعب بشكل جيد وهو يعمل كثيرا ويلعب في أي مركز وأنا سعيد بوجوده، في السابق لم يكن واعدا أما الآن هو كذلك".

وواصل "فالفيردي سعيد بمركزه الجديد ومن الصعب تحديد مركزه الأفضل في الملعب لأنه يلعب في كل مكان بشكل جيد".

وواصل "برشلونة أم أتليتكو؟ لا أفضل أيهما للفوز ولكن أعتقد أنها ستكون مباراة ممتعة وسيفوز الفريق الأفضل".

وشدد "كروس لاعب فريد من نوعه لا يخطئ في التمرير ودائما ما يختار الحل الأفضل، هو لاعب وسط يريد الكرة دائما ولا يهتم بالضغط، هو لاعب لا بديل له حينما يغيب".

وأردف "رودريجو أثبت اليوم عدم صحة الحديث بأنه لا يسجل سوى من الجبهة اليسرى، واليوم وضعته على الجبهة اليمنى لكي يحصل على مساحة أكبر".

وأضاف "هذا الموسم لا أراهن على أي لاعب ولا يهمني من يسجل ولكن الأهم هو العمل الجماعي وهذا ما أحبه أكثر".

وأتم "المشجعون معجبون بي كثيرا في سانتياجو برنابيو ولهذا السبب أنا سعيد جدا".

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الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 38 في صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن جيرونا، بينما استمر غرناطة في المركز الـ 19 برصيد سبعة أهداف.