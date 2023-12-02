يورو 2024 - مدرب إسبانيا: لسنا سعداء بوجود إيطاليا معنا ولكن

أبدى لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا اعتقاده بحصوله على المجموعة الأصعب في يورو 2024 بعد انتهاء القرعة.

وقال دي لا فوينتي في تصريحاته لصحيفة AS الإسبانية: "لا أحد أراد إيطاليا. كرواتيا تؤدي بشكل جيد في السنوات الأخيرة، وألبانيا تأهلت بالصدارة في التصفيات، ولكن إسبانيا أيضا فريق عظيم".

وأضاف "ربما هي أصعب مجموعة في بطولة يورو 2024 وستتطلب منا الأفضل. المجموعة معقدة ولكن لا توجد مجموعة سهلة".

وأوضح "إسبانيا قوية وأنا واثق أن الخصوم ليسوا سعداء بالحصول علينا أيضا".

وتابع "سنبدأ بقوة لأننا سنواجه كرواتيا ثم إيطاليا، ولكن خبرتي تخبرني في تلك البطولات أن التركيز سيكون عنصرا حاسما".

وعن إمكانية لعب براهيم دياز لمنتخب إسبانيا قال: "إنه إسباني ويريد اللعب لإسبانيا. لا يمكنني قول المزيد. إنه شخص آخر ينضم لنا".

وعن إصابة جافي لاعب برشلونة وغيابه عن البطولة: "إصابة جافي المؤسفة تؤلمنا. أتمنى ألا نتعرض للمزيد قبل البطولة".

ويتواجد إسبانيا وإيطاليا وكرواتيا في المجموعة الخامسة سويا وهو ما حدث من قبل في 2012 وفي النهاية تأهل منتخبا إيطاليا وإسبانيا للنهائي.

وتحدد موعد مباراة الافتتاح يوم 14 يونيو 2024 بين ألمانيا واسكتلندا على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ، بينما يقام النهائي يوم 14 يوليو.