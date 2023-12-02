باراناينسي يعلن انتقال فيتور روكي إلى برشلونة في يناير 2024

السبت، 02 ديسمبر 2023 - 22:50

كتب : FilGoal

فيتور روكي - برشلونة

أعلن نادي أتليتكو باراناينسي البرازيلي انتقال نجمه الشاب فيتور روكي إلى برشلونة الإسباني في يناير المقبل.

وسبق أن تعاقد اللاعب مع البرازيلي الموهوب في الصيف الماضي على أن ينضم في مطلع موسم 2024-25.

وفضّل الفريق الكتالوني ضم اللاعب الشاب مبكرا لينضم في يناير المقبل ليخوض النصف الثاني من الموسم مع الفريق.

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وكتب الفريق البرازيلي عبر حسابه: "المشهد الأخير أمام جماهير أتليتكو، المباراة المقبلة ضد سانتوس ستكون الأخيرة لروكي في ملعب ليجا أرينا قبل الانتقال إلى أوروبا".

وتتبقى مباراتين في الموسم الجاري من الدوري البرازيلي ضد سانتوس ثم كويابا.

وسبق أن أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن النادي الكتالوني قد حصل على موافقة خافيير تيباس رئيس رابطة الأندية الإسبانية لتسجيل اللاعب البرازيلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وادعت الصحيفة أن برشلونة كان سيحتاج إلى عمل رافعة اقتصادية أخرى لتسجيل روكي والصفقات الجديدة، لكن تمكن فعل ذلك دون الحاجة إلى رافعات اقتصادية أو بيع لاعبين.

وكان ديسيو بيرمان وكيل اللاعب البالغ من العمر 20 عاما قد قال لـFilGoal.com من قبل: "توصل نادي برشلونة لاتفاق مالي مع أتليتكو بارانينسي لضم فيتور روكي في يناير بدلا من الصيف المقبل".

وأضاف "قيمة الصفقة تقترب من 60 مليون يورو يدفعها نادي برشلونة إذا حقق اللاعب بعض الشروط معهم".

ويحتل باراناينيسي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 53 نقطة.

وخاض روكي 44 مباراة الموسم الجاري وسجل 21 هدفا وصنع 8 في جميع المسابقات.

وساهم المهاجم البالغ 18 عاما في فوز البرازيل بلقب أمريكا الجنوبية للشباب وحصد لقب الهداف برصيد 6 أهداف.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني بشكل مؤقت برصيد 31 نقطة بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد وجيرونا.

برشلونة أتليتكو باراناينسي فيتور روكي
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